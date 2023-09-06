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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

В Свердловской области ликвидируют поселок Травяны

В Свердловской области ликвидируют поселок Травяны

6 сентября 2023, 09:39
Фото: 1MI
В Свердловской области могут ликвидировать поселок Травяны до конца текущего года. Такое предложение высказали депутаты региональному заксобранию.

Законопроект размещен на сайте свердловского парламента. В феврале этого года постановлением главы городского округа №215 была создана комиссия по ликвидации этого населенного пункта.

Отмечается, что в данной местности уже не наблюдается признаков населенного пункта. Также он признан бесперспективным для дальнейшего развития.

В поселке отсутствуют дороги, инженерные коммуникации, объекты социального, культурного и бытового назначения. Находится он в восьми километрах от города Каменска-Уральского.

Когда в 2010 году была перепись населения, выяснилось, что здесь живут 23 человека — половина из них мужчины, половина — женщины. Сейчас там никто не живет.

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#Общество#Свердловская область#Дороги#Законопроект#Социальные объекты#Ликвидация#Перепись населения#Населенный пункт#Дарья Сорокина
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