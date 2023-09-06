В Свердловской области ликвидируют поселок Травяны

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
Законопроект размещен на сайте свердловского парламента. В феврале этого года постановлением главы городского округа №215 была создана комиссия по ликвидации этого населенного пункта.
Отмечается, что в данной местности уже не наблюдается признаков населенного пункта. Также он признан бесперспективным для дальнейшего развития.
В поселке отсутствуют дороги, инженерные коммуникации, объекты социального, культурного и бытового назначения. Находится он в восьми километрах от города Каменска-Уральского.
Когда в 2010 году была перепись населения, выяснилось, что здесь живут 23 человека — половина из них мужчины, половина — женщины. Сейчас там никто не живет.