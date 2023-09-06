В Свердловской области подорожали продукты, услуги ЖКХ и капремонт

Чтобы приобрести набор самых необходимых продуктов питания, свердловчанам нужно потратить более шести тысяч рублей. К августу 2023 года цены на продукты выросли почти на 4%, а по сравнению с 2022 годом показатель стал больше почти на 12%, рассказали в Свердловскстате.