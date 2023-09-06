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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

В Свердловской области подорожали продукты, услуги ЖКХ и капремонт

В Свердловской области подорожали продукты, услуги ЖКХ и капремонт

6 сентября 2023, 14:32
Фото: 1MI
В Свердловской области стали больше цены на продукты питания, ЖКХ и капитального ремонта в июле 2023 года.

Чтобы приобрести набор самых необходимых продуктов питания, свердловчанам нужно потратить более шести тысяч рублей. К августу 2023 года цены на продукты выросли почти на 4%, а по сравнению с 2022 годом показатель стал больше почти на 12%, рассказали в Свердловскстате.

Цены на капитальный ремонт поднялись на 40%. Услуги по реконструкции и содержанию своих жилищ подорожали на 21%, а тарифы ЖКХ стали выше на 8%.

Напомним, в конце августа 2023 года в Свердловской области овощи подешевели более, чем на 10%. При этом подорожали яйца, хлеб, крупа, консервы и другие продукты.

В Свердловской области за неделю овощи подешевели на 10%
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#Экономика#Цены#Свердловская область#Продукты#Статистика#Услуги#ЖКХ#Капремонт#Тарифы#Капитальный ремонт#Продукты питания#Подорожание#Елизавета Зиборова#Свердловскстат
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