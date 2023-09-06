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Updated Сегодня, 07:47

Более 14 тысяч случаев ОРВИ зафиксированы в Свердловской области за неделю

В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ

6 сентября 2023, 07:45
Фото: 1MI

Более 14 тысяч случаев ОРВИ зафиксированы в Свердловской области за неделю

За неделю с 28 августа по 3 сентября на территории Свердловской области зарегистрированы больше 14 тысяч случаев ОРВИ. Так, число заболевших выросло на 13%, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Большинство болеющих — дети. Санврачами были обследованы 23 человека. Они пришли к выводу, что на данный момент доминирующим является риновирус. Также есть и случаи коронавируса.

Эпидемиологи напомнили, что при наступлении прохладной погоды нужно соблюдать меры безопасности — оставаться дома при признаках болезни, мыть руки и пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию, поставить прививку от гриппа, а также обращаться к медикам при плохом самочувствии.

12 тысяч случаев ОРВИ выявлены в Свердловской области за неделю. Почти 60% — дети
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#Свердловская область#Здоровье#Болезнь#Заболеваемость#ОРВИ#Ирина Кирилова
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