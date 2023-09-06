В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ

Эпидемиологи напомнили, что при наступлении прохладной погоды нужно соблюдать меры безопасности — оставаться дома при признаках болезни, мыть руки и пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию, поставить прививку от гриппа, а также обращаться к медикам при плохом самочувствии.