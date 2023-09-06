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Published Сегодня, 13:54

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Updated Сегодня, 13:56

В Верхней Пышме водитель экскаватора без прав потерял сознание и протаранил машины

В Верхней Пышме водитель экскаватора без прав потерял сознание и протаранил машины

6 сентября 2023, 13:54
Фото: ГИБДД Свердловской области
В Верхней Пышме водитель экскаватора без прав совершил ДТП, потеряв сознание за рулем. Теперь в обстоятельствах инцидента разбираются ГАИ.

Авария произошла 6 сентября примерно в 16:20 на улице Машиностроителей, 3. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Известно, что за рулем находился 37-летний водитель. Во время строительных работ на огороженной территории он наехал на забор, выехал на проезжую часть и повредил две припаркованные машины. Никто не пострадал.

Сам водитель пояснил, что все это произошло из-за его самочувствия — прямо за рулем он потерял сознание. В отношении водителя без прав составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ. Проводится проверка.

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#Происшествия#Проверка#ДТП#ГАИ#Верхняя Пышма#ЧП#Забор#Авария#Проезжая часть#Дарья Сорокина
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