В Верхней Пышме водитель экскаватора без прав потерял сознание и протаранил машины

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Авария произошла 6 сентября примерно в 16:20 на улице Машиностроителей, 3. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Известно, что за рулем находился 37-летний водитель. Во время строительных работ на огороженной территории он наехал на забор, выехал на проезжую часть и повредил две припаркованные машины. Никто не пострадал.
Сам водитель пояснил, что все это произошло из-за его самочувствия — прямо за рулем он потерял сознание. В отношении водителя без прав составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ. Проводится проверка.