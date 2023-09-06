В Воронеже раскрыто мошенничество с лжериелтором на 1,7 млн рублей

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 19:00
Updated Сегодня, 19:00
В 2021 году 25-летняя жительница Воронежской области решила приобрести квартиру в центре города. Она обратилась за помощью к частному риелтору, который помог ей найти подходящий вариант. Об этом пишет voronezhnews.ru.
Покупательница перевела «риэлтору» 1,7 млн рублей, после чего агент внезапно пропал из виду. Позже девушка выяснила, что квартира никогда не была выставлена на продажу.
Полиция установила, что в квартире живет родственник, который временно передал ключи знакомой. Женщина попросила использовать жилье для своего офиса, пока родственник отсутствует. А через несколько дней она вернула ключи.
Оказалось, что подозреваемой является ранее судимая за мошенничество 51-летняя жительница Липецкой области, которая долгое время скрывалась от полиции.
Мошенницу задержали. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы.