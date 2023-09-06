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Published Сегодня, 18:57

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Updated Сегодня, 19:00

В Воронеже раскрыто мошенничество с лжериелтором на 1,7 млн рублей

6 сентября 2023, 18:57
В Воронеже полиция раскрыла случай мошенничества, который был совершен фальшивым агентом по недвижимости около двух лет назад. Злоумышленницу арестовали в Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД.

В 2021 году 25-летняя жительница Воронежской области решила приобрести квартиру в центре города. Она обратилась за помощью к частному риелтору, который помог ей найти подходящий вариант. Об этом пишет voronezhnews.ru.

Покупательница перевела «риэлтору» 1,7 млн рублей, после чего агент внезапно пропал из виду. Позже девушка выяснила, что квартира никогда не была выставлена на продажу.

Полиция установила, что в квартире живет родственник, который временно передал ключи знакомой. Женщина попросила использовать жилье для своего офиса, пока родственник отсутствует. А через несколько дней она вернула ключи.

Оказалось, что подозреваемой является ранее судимая за мошенничество 51-летняя жительница Липецкой области, которая долгое время скрывалась от полиции.

Мошенницу задержали. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

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