В Воронеже раскрыто мошенничество с лжериелтором на 1,7 млн рублей

В Воронеже полиция раскрыла случай мошенничества, который был совершен фальшивым агентом по недвижимости около двух лет назад. Злоумышленницу арестовали в Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД.