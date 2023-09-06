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Published Сегодня, 03:23

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Updated Сегодня, 03:23

Визажист из Екатеринбурга отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей

Визажист из Екатеринбурга отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей

6 сентября 2023, 03:23
Фото: Midjourney
35-летняя жительница Екатеринбурга отдала злоумышленникам более миллиона рублей, думая, что вкладывается в инвестиции.

Рекламу об инвестициях девушка увидела в интернете. После регистрации на сайте ее стал обучать человек, который уговаривал ее вкладывать свои деньги, рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

На протяжении двух недель екатеринбурженка вкладывала инвестиции, взяв при этом на себя кредит. Когда она хотела вывести заработанные деньги себе, аферисты уговорили ее этого не делать. После того, как девушка сообразила, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, недавно житель Екатеринбурга перевел мошенникам два миллиона рублей. Аферисты некоторое время убеждали его в том, что он якобы вкладывает деньги в инвестиции.

Инженер из Екатеринбурга отдал лжеброкерам два миллиона рублей
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#Происшествия#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Обман#ЧП#Мошенники#Инвестиции#Злоумышленники#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Аферисты
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