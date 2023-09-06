Визажист из Екатеринбурга отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей

На протяжении двух недель екатеринбурженка вкладывала инвестиции, взяв при этом на себя кредит. Когда она хотела вывести заработанные деньги себе, аферисты уговорили ее этого не делать. После того, как девушка сообразила, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.