Визажист из Екатеринбурга отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Рекламу об инвестициях девушка увидела в интернете. После регистрации на сайте ее стал обучать человек, который уговаривал ее вкладывать свои деньги, рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
На протяжении двух недель екатеринбурженка вкладывала инвестиции, взяв при этом на себя кредит. Когда она хотела вывести заработанные деньги себе, аферисты уговорили ее этого не делать. После того, как девушка сообразила, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Напомним, недавно житель Екатеринбурга перевел мошенникам два миллиона рублей. Аферисты некоторое время убеждали его в том, что он якобы вкладывает деньги в инвестиции.