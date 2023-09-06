Водитель мотоблока погиб в ДТП на трассе Верхняя Пышма — Невьянск

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:49
Мужчина, управлявший мототранспортом, ехал по встречной полосе и в какой-то момент столкнулся с иномаркой. От полученных травм водитель скончался на месте аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
На место происшествия прибыли автоинспекторы. Сотрудники ГИБДД составили протокол, произвели осмотр места дорожного происшествия и опросили очевидцев.
Напомним, вечером 3 сентября 2023 года в Каменске-Уральском столкнулись две иномарки. В дорожной аварии пострадали трое человек. Одной из пострадавших оказалась 10-летняя девочка.