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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Взрыв прогремел на балконе в Екатеринбурге

Взрыв прогремел на балконе в Екатеринбурге

6 сентября 2023, 12:08
Фото: Е1
Днем 6 сентября в Екатеринбурге прогремел взрыв в квартире дома на улице Циолковского, 32. Спецслужбы выясняют причины произошедшего.

По словам очевидцев, от удара на лоджии выбило окна. Внизу у подъезда на асфальте валяются рамы и осколки. На место происшествия прибыли экстренные службы Екатеринбурга, в том числе медики скорой помощи и огнеборцы. Следов от пожара не видно.

Также местные жители сообщили, что пострадавших после взрыва нет. Хозяин квартиры сейчас на месте разрушения и находится в шоковом состоянии. На данный момент неизвестно, был ли он в момент происшествия дома и что именно взорвалось, пишет Е1.

В МЧС сообщили, что есть один пострадавший. Эвакуация остальных жильцов не потребовалась. Несущие конструкции дома не нарушены.

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#Происшествия#Пожарные#Квартира#Взрыв#ГАЗ#Екатеринбург#Евгения Сафина
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