Взрыв прогремел на балконе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
По словам очевидцев, от удара на лоджии выбило окна. Внизу у подъезда на асфальте валяются рамы и осколки. На место происшествия прибыли экстренные службы Екатеринбурга, в том числе медики скорой помощи и огнеборцы. Следов от пожара не видно.
Также местные жители сообщили, что пострадавших после взрыва нет. Хозяин квартиры сейчас на месте разрушения и находится в шоковом состоянии. На данный момент неизвестно, был ли он в момент происшествия дома и что именно взорвалось, пишет Е1.
В МЧС сообщили, что есть один пострадавший. Эвакуация остальных жильцов не потребовалась. Несущие конструкции дома не нарушены.