Загадочные памятки о правилах безопасности появились у жителей Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Я обнаружил в дверях квартиры листок, сложенный в несколько раз. Это было 1 сентября, что значит такая инструкция и кто ее распространяет — не знаю, — говорит в беседе с TagilCity.ru житель Гальянки.
Мнение жильцов с улицы Булата Окуджавы по поводу этих памяток разделились. Кто-то смеется, вспоминая уроки ОБЖ, но относится с пониманием. Кто-то такую инициативу поддерживает.
Все верно, все правильно, народ надо просвещать по поводу безопасности, сейчас мошенников развелось, люди по глупости попадаются. Надо чаще профилактику такую делать, — говорит житель одного из домов, где обнаружили памятки.
Некоторые из жителей Нижнего Тагила отнеслись с подозрением к данной анонимной листовке. Людей смутило, что нет никаких подписей, никаких объяснений о причинах распространения этой бумаги.
Странно все это, почему нет ни каких номеров телефонов даже, ни тем более названия организации, которая это прислала? Это ведь и так все понятно. Зачем создавать лишний мусор, — возмущается Наталья, жительница дома, в котором нашли памятки.
Были и такие жильцы, которые начали уверять всех вокруг, что это провокация. Что кто-то таким образом хочет усыпить бдительность жильцов. Но на вопрос, какой в этом смысл, сторонники теории заговоров не нашли, что ответить. Большинство все же хорошо отреагировало на эти бумаги. Правила, прописанные в них, очевидны. Но еще раз напомнить себе и своему ребенку, как можно уберечься от опасности, лишним не будет.