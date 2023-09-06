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Published Сегодня, 10:25

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Updated Сегодня, 10:27

Загадочные памятки о правилах безопасности появились у жителей Нижнего Тагила

Загадочные памятки о правилах безопасности появились у жителей Нижнего Тагила

6 сентября 2023, 10:25
Фото: tagilcity.ru
Жители домов на Гальянке в Нижнем Тагиле стали находить в дверях своих квартир памятки с требованиями безопасности во время нахождения вне дома. Кто, зачем и почему решил таким образом напомнить о правилах безопасности — неизвестно.
Я обнаружил в дверях квартиры листок, сложенный в несколько раз. Это было 1 сентября, что значит такая инструкция и кто ее распространяет — не знаю, — говорит в беседе с TagilCity.ru житель Гальянки.
Памятка, оставленная в дверях подъезда Памятка, оставленная в дверях подъезда
Памятка, оставленная в дверях подъезда
Фото: tagilcity.ru
  1. Планируйте безопасный маршрут до места назначения и используйте его. Выбирайте хорошо освещенные улицы и избегайте прохождения мимо пустынных участков земли, аллей и строительных площадок. Идите длинным путем, если он безопасный.
  2. Не щеголяйте дорогими украшениями или одеждой, сотовыми телефонами, крепче держите сумки.
  3. Идите навстречу движению транспорта, если нет пешеходного тротуара, так вы сможете видеть приближающиеся машины.
  4. Если вы подозреваете, что кто-то преследует вас, перейдите улицу и направьтесь в ближайший хорошо освещенный район. Быстро дойдите или добегите до какого-нибудь дома или магазина, чтобы вызвать милицию. Если вы напуганы, кричите о помощи.
  5. Никогда не путешествуйте, пользуясь попутными автомобилями, отходите дальше от остановившегося около вас транспорта.
  6. Не забывайте сообщать близким с кем и куда вы пошли, когда вернетесь, если задерживаетесь, то позвоните и предупредите.
  7. Если незнакомые взрослые пытаются увести вас силой, сопротивляйтесь, кричите, зовите на помощь: «Помогите! Меня уводит незнакомый человек!»
  8. Не соглашайтесь ни на какие предложения незнакомых.
  9. Никогда не ходите с незнакомыми и не садитесь с ними в машину.
  10. Никогда не хвастайтесь тем, что много денег.
  11. Не приглашайте домой незнакомых.

Мнение жильцов с улицы Булата Окуджавы по поводу этих памяток разделились. Кто-то смеется, вспоминая уроки ОБЖ, но относится с пониманием. Кто-то такую инициативу поддерживает.

Все верно, все правильно, народ надо просвещать по поводу безопасности, сейчас мошенников развелось, люди по глупости попадаются. Надо чаще профилактику такую делать, — говорит житель одного из домов, где обнаружили памятки.

Некоторые из жителей Нижнего Тагила отнеслись с подозрением к данной анонимной листовке. Людей смутило, что нет никаких подписей, никаких объяснений о причинах распространения этой бумаги.

Странно все это, почему нет ни каких номеров телефонов даже, ни тем более названия организации, которая это прислала? Это ведь и так все понятно. Зачем создавать лишний мусор, — возмущается Наталья, жительница дома, в котором нашли памятки.

Были и такие жильцы, которые начали уверять всех вокруг, что это провокация. Что кто-то таким образом хочет усыпить бдительность жильцов. Но на вопрос, какой в этом смысл, сторонники теории заговоров не нашли, что ответить. Большинство все же хорошо отреагировало на эти бумаги. Правила, прописанные в них, очевидны. Но еще раз напомнить себе и своему ребенку, как можно уберечься от опасности, лишним не будет.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Безопасность#Меры безопасности#Правила поведения#Совет безопасности#Артем Карнаухов
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