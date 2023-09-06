Загадочные памятки о правилах безопасности появились у жителей Нижнего Тагила

Были и такие жильцы, которые начали уверять всех вокруг, что это провокация. Что кто-то таким образом хочет усыпить бдительность жильцов. Но на вопрос, какой в этом смысл, сторонники теории заговоров не нашли, что ответить. Большинство все же хорошо отреагировало на эти бумаги. Правила, прописанные в них, очевидны. Но еще раз напомнить себе и своему ребенку, как можно уберечься от опасности, лишним не будет.