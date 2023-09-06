Замминистра природных ресурсов Свердловской области ушел в отставку

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Известно, что Курьякову было сделано предложение о новой работе, в связи с чем он покинул свой прежний пост, рассказали в Департаменте информполитики региона.
Заместителем министра в ведомстве Курьяков проработал с января 2021 года. До Минприроды он занимал пост замначальника Генпрокуратуры по Уральскому округу. Перед тем, как уволиться из структуры, генеральный прокурор вынес Курьякову предупреждение о неполном служебном соответствии.
Данное предупреждение было сделано в связи с тем, что он для подготовки своей диссертации сделал заявление об окончании проверки по факту гибели туристов, которое не было согласовано с Генпрокуратурой.
Напомним, в Заречном депутаты гордумы требуют отставки мэра Андрея Захарцева из-за я его коррупционной деятельности.