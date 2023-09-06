tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Замминистра природных ресурсов Свердловской области ушел в отставку

Замминистра природных ресурсов Свердловской области ушел в отставку

6 сентября 2023, 13:32
Фото: 1MI
Заместитель министра Минприроды Свердловской области Андрей Курьяков покинул свою должность по своему желанию. Документ об увольнении подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Известно, что Курьякову было сделано предложение о новой работе, в связи с чем он покинул свой прежний пост, рассказали в Департаменте информполитики региона.

Заместителем министра в ведомстве Курьяков проработал с января 2021 года. До Минприроды он занимал пост замначальника Генпрокуратуры по Уральскому округу. Перед тем, как уволиться из структуры, генеральный прокурор вынес Курьякову предупреждение о неполном служебном соответствии.

Данное предупреждение было сделано в связи с тем, что он для подготовки своей диссертации сделал заявление об окончании проверки по факту гибели туристов, которое не было согласовано с Генпрокуратурой.

Напомним, в Заречном депутаты гордумы требуют отставки мэра Андрея Захарцева из-за я его коррупционной деятельности.

Депутаты думы Заречного потребовали отставки мэра
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге вернули должность уволенной ранее учительнице за посты в соцсетяхОсталась без работы мать мальчика, на которого напали из-за шапки с ZВ Свердловской области скончался подполковник ГУФСИН в отставке
#Политика#Проверка#Свердловская область#Работа#Увольнение#Отставка#Предложение#Генпрокуратура#Должность#Пост#Уход#Заместитель#Замминистра#Елизавета Зиборова#Департамент информполитики#Минприроды
Подпишитесь
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Сегодня, 03:07
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
Сегодня, 12:25
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
4 сентября, 11:39
Жители Нижнего Тагила пожаловались на дымку и насморк из-за выбросов
Сегодня, 04:31
Загадочные памятки о правилах безопасности появились у жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 10:25
«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования
Сегодня, 10:31