Жители Нижнего Тагила пожаловались на дымку и насморк из-за выбросов

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
По словам жительницы Вагонки, сильного запаха не ощущается, однако при этом заложен нос.
Сильно не пахнет, но нос отек и все утро насморк, — говорит тагильчанка.
Другая горожанка рассказала о том, что в воздухе висит дымка. Также в центре Нижнего Тагила запаха не ощущается.
Напомним, в августе 2023 года в Нижнем Тагиле 27 раз было превышение вредных веществ в воздухе в течение 11 дней. В остальные дни воздух был чистым. Особенно часто высокий уровень выбросов был в Сухоложском поселке.