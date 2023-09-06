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Published Сегодня, 04:31

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Жители Нижнего Тагила пожаловались на дымку и насморк из-за выбросов

Жители Нижнего Тагила пожаловались на дымку и насморк из-за выбросов

6 сентября 2023, 04:31
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле местные жители пожаловались на неприятный запах и насморк из-за выбросов с Коксохимического предприятия ЕВРАЗ НТМК утром 6 сентября 2023 года.

По словам жительницы Вагонки, сильного запаха не ощущается, однако при этом заложен нос.

Сильно не пахнет, но нос отек и все утро насморк, — говорит тагильчанка.
Фото: tagilcity.ru

Другая горожанка рассказала о том, что в воздухе висит дымка. Также в центре Нижнего Тагила запаха не ощущается.

Напомним, в августе 2023 года в Нижнем Тагиле 27 раз было превышение вредных веществ в воздухе в течение 11 дней. В остальные дни воздух был чистым. Особенно часто высокий уровень выбросов был в Сухоложском поселке.

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