tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Архитектурная подсветка появится еще на 10 домах в центре Нижнего Тагила

Архитектурная подсветка появится еще на 10 домах в центре Нижнего Тагила

7 сентября 2023, 10:41
Фото: Скриншот видео Владислава Пинаева
В мэрии Нижнего Тагила озвучили планы по дальнейшему благоустройству центра города. Ожидается, что в предстоящем году архитектурной подсветкой декорируют еще десять домов, датируемых серединой прошлого века.

Как рассказал информагентству «Все новости» руководитель управления горхозяйством Андрей Лебедев, наружное освещение планируется установить в домах, расположенных по следующим адресам: проспект Ленина 42, 44, 46, 48, проспект Мира 21, 22, 26, 28 и улица Карла Маркса 81, 83. Такой выбор связан с тем, что на центральных улицах уже есть несколько освещенных домов, что позволит придать городу гармоничный облик.

Вскоре подрядчик займется разработкой проектной документации, на которую из бюджета города будет выделено порядка 400 тысяч рублей. Стоимость всех работ станет известна позднее. Лебедев также допустил, что в будущем фонари появятся в том числе на фасадах зданий на Вагонке и Тагилстрое.

Архитектурная подсветка появится на фасаде ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Архитектурную подсветку включили на «Доме Окуджавы» в Нижнем ТагилеЕще несколько зданий с современной архитектурной подсветкой появится в Нижнем Тагиле
#Нижний Тагил#Город#Дом#Освещение#Архитектура#Подсветка#Евгения Сафина
Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
Вчера, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Вчера, 03:07
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
4 сентября, 11:39
У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация
Сегодня, 07:02
Благоустройство дворов на Вагонке и ГГМ в Нижнем Тагиле завершится в начале октября
Вчера, 16:36
«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования
Вчера, 10:31