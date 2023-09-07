Архитектурная подсветка появится еще на 10 домах в центре Нижнего Тагила

Как рассказал информагентству «Все новости» руководитель управления горхозяйством Андрей Лебедев, наружное освещение планируется установить в домах, расположенных по следующим адресам: проспект Ленина 42, 44, 46, 48, проспект Мира 21, 22, 26, 28 и улица Карла Маркса 81, 83. Такой выбор связан с тем, что на центральных улицах уже есть несколько освещенных домов, что позволит придать городу гармоничный облик.