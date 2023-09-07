Архитектурная подсветка появится еще на 10 домах в центре Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Как рассказал информагентству «Все новости» руководитель управления горхозяйством Андрей Лебедев, наружное освещение планируется установить в домах, расположенных по следующим адресам: проспект Ленина 42, 44, 46, 48, проспект Мира 21, 22, 26, 28 и улица Карла Маркса 81, 83. Такой выбор связан с тем, что на центральных улицах уже есть несколько освещенных домов, что позволит придать городу гармоничный облик.
Вскоре подрядчик займется разработкой проектной документации, на которую из бюджета города будет выделено порядка 400 тысяч рублей. Стоимость всех работ станет известна позднее. Лебедев также допустил, что в будущем фонари появятся в том числе на фасадах зданий на Вагонке и Тагилстрое.