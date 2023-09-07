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Девочка в Нижнем Тагиле сбежала из приюта и обворовала магазины

Девочка в Нижнем Тагиле сбежала из приюта и обворовала магазины

7 сентября 2023, 16:41
Фото: 1MI
13-летняя Анастасия Рукавишникова из Нижнего Тагила сбежала из социально-реабилитационного центра. Девочка исчезла 5 сентября 2023 года.

Поиски подростка вели сотрудники полиции. Известно, что Анастасия находится в районе Вагонки, рассказали в пресс-службе МВД Нижнего Тагила.

В ведомстве также рассказали, что девочка украла товар из нескольких продуктовых магазинов. Для изменения своей внешности она покрасила волосы в ярко-розовый цвет.

7 сентября девочку обнаружили у соседей матери, которую ограничили в родительских правах. После того, как с Анастасией проведут профилактическую беседу сотрудники ПДН, ее вернут в центр.

Напомним, 15 августа 2023 года в Первоуральске из детсада убежал ребенок. Воспитатели, заметив его пропажу, позвонили в 112. Вскоре беглеца нашли и вернули в садик.

5-летний ребенок сбежал из детсада в Первоуральске
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