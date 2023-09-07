Девочка в Нижнем Тагиле сбежала из приюта и обворовала магазины

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Поиски подростка вели сотрудники полиции. Известно, что Анастасия находится в районе Вагонки, рассказали в пресс-службе МВД Нижнего Тагила.
В ведомстве также рассказали, что девочка украла товар из нескольких продуктовых магазинов. Для изменения своей внешности она покрасила волосы в ярко-розовый цвет.
7 сентября девочку обнаружили у соседей матери, которую ограничили в родительских правах. После того, как с Анастасией проведут профилактическую беседу сотрудники ПДН, ее вернут в центр.
Напомним, 15 августа 2023 года в Первоуральске из детсада убежал ребенок. Воспитатели, заметив его пропажу, позвонили в 112. Вскоре беглеца нашли и вернули в садик.