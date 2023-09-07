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Девушка с рюкзаком исчезла в Екатеринбурге

Девушка с рюкзаком исчезла в Екатеринбурге

7 сентября 2023, 03:45
Фото: 1MI
22-летняя Махфузахон Исмоилова из Екатеринбурга бесследно исчезла. Ее ищут со 2 сентября 2023 года.

Девушка вышла на улицу из дома и не вернулась. Рост — 150 сантиметров, темные волосы и карие глаза, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Была одета в черные водолазку и брюки, накидку зеленого цвета и светлые кроссовки. Также при себя у нее есть рюкзак. Поиски девушки ведут сотрудники отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 4 сентября 2023 года в Екатеринбурге пропала 16-летняя горожанка. Родные девушки обратились за помощью в поисках в поисковый отряд и в полицию. На следующее утро девушка нашлась.

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