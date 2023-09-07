Девушка с рюкзаком исчезла в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Девушка вышла на улицу из дома и не вернулась. Рост — 150 сантиметров, темные волосы и карие глаза, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Была одета в черные водолазку и брюки, накидку зеленого цвета и светлые кроссовки. Также при себя у нее есть рюкзак. Поиски девушки ведут сотрудники отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 4 сентября 2023 года в Екатеринбурге пропала 16-летняя горожанка. Родные девушки обратились за помощью в поисках в поисковый отряд и в полицию. На следующее утро девушка нашлась.