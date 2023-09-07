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Published Сегодня, 10:30

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Updated Сегодня, 10:32

Директор предприятия из Камышлова оплатила свой штраф бюджетными деньгами

Директор предприятия из Камышлова оплатила свой штраф бюджетными деньгами

7 сентября 2023, 10:30
Фото: Midjourney
В Камышлове прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего директора предприятия жилищно-коммунального хозяйства Калиновского сельского поселения.

Женщину обвиняют в растрате. Следствие полагает, что женщина, будучи привлеченной к административной ответственности по статье о нарушении закона об энергосбережении, дала бухгалтеру предприятия задание — оплатить наложенный на нее штраф из денег, принадлежащих ЖКХ «Калиновское сельское поселение».

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В результате предприятию был нанесен ущерб в размере 30 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

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#Происшествия#Прокуратура#Деньги#Уголовное дело#Штраф#Бухгалтер#ЖКХ#Ущерб#Директор#Предприятие#Камышлов#Растрата#Дарья Сорокина
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