Директор предприятия из Камышлова оплатила свой штраф бюджетными деньгами

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Женщину обвиняют в растрате. Следствие полагает, что женщина, будучи привлеченной к административной ответственности по статье о нарушении закона об энергосбережении, дала бухгалтеру предприятия задание — оплатить наложенный на нее штраф из денег, принадлежащих ЖКХ «Калиновское сельское поселение».
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В результате предприятию был нанесен ущерб в размере 30 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.