Директор предприятия из Камышлова оплатила свой штраф бюджетными деньгами

Женщину обвиняют в растрате. Следствие полагает, что женщина, будучи привлеченной к административной ответственности по статье о нарушении закона об энергосбережении, дала бухгалтеру предприятия задание — оплатить наложенный на нее штраф из денег, принадлежащих ЖКХ «Калиновское сельское поселение».