Два жителя Екатеринбурга оформили на других людей микрозаймы и украли деньги

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин. Им 20 и 26 лет. Их обвиняют в мошенничестве по предварительному сговору.
Следствие полагает, что в феврале–марте 2022 года мужчины купили в интернете логины и пароли от личных электронных кабинетов граждан, чтобы украсть их заемные деньги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В общей сложности злоумышленники похитили порядка 33 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.