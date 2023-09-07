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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Два жителя Екатеринбурга оформили на других людей микрозаймы и украли деньги

Два жителя Екатеринбурга оформили на других людей микрозаймы и украли деньги

7 сентября 2023, 10:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге двое мужчин предстанут перед судом за то, что они оформили на других людей микрозаймы, а деньги похитили.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин. Им 20 и 26 лет. Их обвиняют в мошенничестве по предварительному сговору.

Следствие полагает, что в феврале–марте 2022 года мужчины купили в интернете логины и пароли от личных электронных кабинетов граждан, чтобы украсть их заемные деньги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В общей сложности злоумышленники похитили порядка 33 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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#Суд#Уголовное дело#Кража#Мошенничество#Микрозаймы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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