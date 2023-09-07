Екатеринбургское издание заплатит 245 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Об итогах прошедшего заседания журналистам рассказал адвокат издания Георгий Краснов.
По словам защитника, поводом для возбуждения административного дела стали посты в телеграм-канале «Вечерние новости». Краснов подчеркнул, что публикации были направлены только на освещение событий февраля 2022 года, однако суд это не убедило.
В июне прошлого года ООО «Техноторг» — учредителя «Вечерних ведомостей» — уже штрафовали за дискредитацию ВС РФ на 200 тысяч рублей. Позднее суд назначил компании штраф в 150 тысяч рублей. В свою очередь, с главреда издания Владислава Постникова в июле взыскали 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области по статье о дискредитации армии оштрафовали главреда ИА «Ревда-Инфо» Валентину Пермякову — в основу протокола легли ее публикации о действиях на Украине.