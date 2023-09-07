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Екатеринбургское издание заплатит 245 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Екатеринбургское издание заплатит 245 тысяч за дискредитацию ВС РФ

7 сентября 2023, 11:51
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сетевое медиа «Вечерние ведомости» оштрафовали на 245 тысяч рублей по обвинению в дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Об итогах прошедшего заседания журналистам рассказал адвокат издания Георгий Краснов.

По словам защитника, поводом для возбуждения административного дела стали посты в телеграм-канале «Вечерние новости». Краснов подчеркнул, что публикации были направлены только на освещение событий февраля 2022 года, однако суд это не убедило.

В июне прошлого года ООО «Техноторг» — учредителя «Вечерних ведомостей» — уже штрафовали за дискредитацию ВС РФ на 200 тысяч рублей. Позднее суд назначил компании штраф в 150 тысяч рублей. В свою очередь, с главреда издания Владислава Постникова в июле взыскали 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области по статье о дискредитации армии оштрафовали главреда ИА «Ревда-Инфо» Валентину Пермякову — в основу протокола легли ее публикации о действиях на Украине.

#Штраф#Криминал#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Инцидент#ВС РФ
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