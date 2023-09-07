Екатеринбургское издание заплатит 245 тысяч за дискредитацию ВС РФ

В июне прошлого года ООО «Техноторг» — учредителя «Вечерних ведомостей» — уже штрафовали за дискредитацию ВС РФ на 200 тысяч рублей. Позднее суд назначил компании штраф в 150 тысяч рублей. В свою очередь, с главреда издания Владислава Постникова в июле взыскали 100 тысяч рублей.