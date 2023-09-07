Екатеринбуржцы не смогли получить загранпаспорта из-за технической ошибки

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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По словам одного из посетителей, 7 сентября — в день, когда у него был назначен прием — на месте оказался только секретарь, который «ничего не знает». Половина окон была закрыта, терминал не работал, пишет Е1.
В другом случае возникли проблемы с получением загранпаспортов — якобы в отделении областного главка полиции на Крестинского закончились бланки.
Глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых подтвердил, что ситуация имела место, но назвал ее причиной не дефицит бумажных листов, а «технический сбой». На данный момент все отделения по вопросам миграции работают в обычном режиме, заверил Горелых.