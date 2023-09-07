tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Екатеринбуржцы не смогли получить загранпаспорта из-за технической ошибки

Екатеринбуржцы не смогли получить загранпаспорта из-за технической ошибки

7 сентября 2023, 15:45
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга жалуются на неразбериху в отделениях МВД, куда люди приходят для оформления паспорта. По словам горожан, миграционная служба на улице Баумана закрылась без объявления причин.

По словам одного из посетителей, 7 сентября — в день, когда у него был назначен прием — на месте оказался только секретарь, который «ничего не знает». Половина окон была закрыта, терминал не работал, пишет Е1.

В другом случае возникли проблемы с получением загранпаспортов — якобы в отделении областного главка полиции на Крестинского закончились бланки.

Глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых подтвердил, что ситуация имела место, но назвал ее причиной не дефицит бумажных листов, а «технический сбой». На данный момент все отделения по вопросам миграции работают в обычном режиме, заверил Горелых.

#Общество#МВД#Загранпаспорт#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
Вчера, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Вчера, 03:07
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
4 сентября, 11:39
У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация
Сегодня, 07:02
Благоустройство дворов на Вагонке и ГГМ в Нижнем Тагиле завершится в начале октября
Вчера, 16:36
«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования
Вчера, 10:31