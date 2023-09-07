Экодом в селе Никольское стал местом притяжения жителей Свердловской области

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Published Сегодня, 09:38
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Название «экодом» современные модульные строения получили не случайно. Именно здесь вторичные отходы правильно готовят к отправке на переработку, а посетителям в тепле и уюте рассказывают о тонкостях экологичного поведения. Экологическая тематика и ответственность за чистоту родного края в экодоме видна во всем: в библиотеке, в кино- и обычном лектории, а также в игровой программе, участие в которой могут принять как взрослые, так и дети. Гостей экодома учат разбираться в системе маркировки, организовывать раздельный сбор отходов дома, подсказывают, как заменить одноразовые вещи на многоразовые аналоги.
Вдохновителем и инициатором проекта в регионах Уральского федерального округа является холдинговая компания «Экологические системы» (ООО «ХКЭС»). В уральской глубинке, практически у границы с Челябинской областью, открытие экодома стало важным событием. Каждый день сюда приходят новые посетители, но за месяцы работы уже появились постоянные.
Семья Посоховых в полном составе раз в неделю приезжает в экодом из Щелкуна (так называется соседнее село), где сдают подготовленные к отправке на переработку пластик, картон, бумагу и стеклотару. Заводилой процесса домашней сортировки в семье стала старшая дочь, двенадцатилетняя Дарья. Помогают Даше девятилетняя сестра и четырехлетний брат.
В экодоме учат правильно сортировать, с пониманием, куда и для чего пригодны те или иные вторресурсы, отметила Дарья Посохова.
Родители настрой детей поддерживают. Ольга — мама Даши — отмечает, что ребята стали более рассудительными, а их увлеченность подкрепляется новыми знаниями. Для них важен не объем того, что они привезут в экодом, а насколько скрупулезно они разобрались в различных маркировках. Ольга Посохова уверена, что стимулом для детей служит доступная близость экодома, приветливый и увлеченный персонал этого объекта.
Еще одним из постоянных посетителей экодома стала Ирина Шаламова. В свои 45 лет она успела застать советские пункты приема вторресурсов. Потом их не стало.
У старшего поколения с детства формировали бережное отношение к природе, к правильному использованию ресурсов. Все ушло из села, когда закрылись эти пункты. Экодом — это не столько пункт приема вторресурсов, сколько образовательный центр, — считает Ирина.
Экодом напоминает ей то время, когда родители отправляли своих детей сдавать бумагу или стеклянные бутылки. Ирина Шаламова активный человек, поэтому экодом для нее — новая точка активности. Она уверена, что у сельских мальчишек и девчонок благодаря экодому будет формироваться рачительное отношение к окружающей среде и рациональное потребление.
Экодом посещают не только жители Сысертского городского округа. Андрей Стихин каждые выходные приезжает из Екатеринбурга погостить к родителям, которые живут в Сысерти. Для него очень удобно, что экодом находится в селе. С собой он привозит пластик, стеклянные бутылки и другие полезные фракции отходов.
Я живу в Екатеринбурге, времени специально выбираться в свердловские пункты приема вторсырья совсем нет. Как только открылся экодом я сразу решил, что дома возобновим сортировку и будем сюда привозить, — рассказал Андрей.
Руководит экодомом в Никольском Екатерина Штейнберг. В свои 32 года она последние семь лет старается бережно относиться к отходам, но в сельской местности это сделать сложно. Екатерина с радостью приняла предложение участвовать в этом проекте.
Экодом — это как сельский клуб, но по интересам. И любопытство, и общение, и новые знания и опыт — все помогает не просто жить экологично, а более ответственно. Современный дизайн и оснащение экодома делают его местной достопримечательностью. Это факт. К нам приезжают не только из соседних сел, но и других муниципалитетов», — пояснила Екатерина.
Сейчас в экодоме много детей. В летние каникулы школьники отдыхают у бабушек и дедушек, вместе с родителями. Большинство из них с хорошей завистью смотрят на местных мальчишек и девчонок, для которых экодом будет доступен и во время учебы, добавила Екатерина Штейнберг.
С открытия экодом в селе Никольское проект только стартовал на Среднем Урале. В скором времени экокультурная площадка откроется и в Нижнем Тагиле.