Экодом в селе Никольское стал местом притяжения жителей Свердловской области

Название «экодом» современные модульные строения получили не случайно. Именно здесь вторичные отходы правильно готовят к отправке на переработку, а посетителям в тепле и уюте рассказывают о тонкостях экологичного поведения. Экологическая тематика и ответственность за чистоту родного края в экодоме видна во всем: в библиотеке, в кино- и обычном лектории, а также в игровой программе, участие в которой могут принять как взрослые, так и дети. Гостей экодома учат разбираться в системе маркировки, организовывать раздельный сбор отходов дома, подсказывают, как заменить одноразовые вещи на многоразовые аналоги.