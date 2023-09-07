tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:58

Published Сегодня, 01:58

Modified Сегодня, 02:00

Updated Сегодня, 02:00

Эротический массаж, ограбление ВАЗа и выбросы в Нижнем Тагиле

Эротический массаж, ограбление ВАЗа и выбросы в Нижнем Тагиле

7 сентября 2023, 01:58
Фото: Midjourney
Эротический массаж, ограбление ВАЗа и выбросы в Нижнем Тагиле. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 6 сентября.

Злоумышленники вскрыли и ограбили автомобиль ВАЗ, который был припаркован у проходной «Уралкриомаша». Ограбление произошло в ночь на 4 сентября. Владелица машины рассказала, что обокрали ее на значительную сумму.

В Нижнем Тагиле у проходной «Уралкриомаша» неизвестные вскрыли и ограбили машину
Узнать подробнее

Поиск аутсорсера, который предоставит станции скорой помощи медицинские автомобили и займется их обслуживанием, начался в Нижнем Тагиле. При этом сумма контракта по сравнению с предыдущим выросла в 1,5 раза.

Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
Узнать подробнее

Массажистка Алина рассказала о том, как более полугода проработала мастером в мужском массажном салоне Нижнего Тагила. Там ей приходилось, в том числе, делать эротический массаж.

Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Узнать подробнее

Общественный туалет заработал на площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле. Он открыт ежедневно и бесплатно. Его установили во время реконструкции площади.

Общественный туалет заработал на площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

На неприятный запах из-за выбросов и насморк с Коксохимического предприятия ЕВРАЗ НТМК утром 6 сентября пожаловались тагильчане. По словам жительницы Вагонки, сильного запаха на этот раз не ощущается, однако при этом заложен нос.

Жители Нижнего Тагила пожаловались на дымку и насморк из-за выбросов
Узнать подробнее
#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Свердловская область#Ограбление#Выбросы#Жалобы#Екатеринбург#Аутсорсинг#Массаж#Дарья Сорокина#Эротический массаж
Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
Вчера, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Вчера, 03:07
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
4 сентября, 11:39
Жители Нижнего Тагила пожаловались на дымку и насморк из-за выбросов
Вчера, 04:31
Загадочные памятки о правилах безопасности появились у жителей Нижнего Тагила
Вчера, 10:25
«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования
Вчера, 10:31