Эротический массаж, ограбление ВАЗа и выбросы в Нижнем Тагиле

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Злоумышленники вскрыли и ограбили автомобиль ВАЗ, который был припаркован у проходной «Уралкриомаша». Ограбление произошло в ночь на 4 сентября. Владелица машины рассказала, что обокрали ее на значительную сумму.
Поиск аутсорсера, который предоставит станции скорой помощи медицинские автомобили и займется их обслуживанием, начался в Нижнем Тагиле. При этом сумма контракта по сравнению с предыдущим выросла в 1,5 раза.
Массажистка Алина рассказала о том, как более полугода проработала мастером в мужском массажном салоне Нижнего Тагила. Там ей приходилось, в том числе, делать эротический массаж.
Общественный туалет заработал на площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле. Он открыт ежедневно и бесплатно. Его установили во время реконструкции площади.
На неприятный запах из-за выбросов и насморк с Коксохимического предприятия ЕВРАЗ НТМК утром 6 сентября пожаловались тагильчане. По словам жительницы Вагонки, сильного запаха на этот раз не ощущается, однако при этом заложен нос.