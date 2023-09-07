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Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Казахстан отказывается от кириллицы в пользу латиницы

7 сентября 2023, 05:36
Казахстан, по информации издания «Царьград», принял решение отказаться от использования кириллицы в пользу латиницы. Это решение обсуждалось с 2017 года и предполагается, что переход на латиницу будет осуществляться поэтапно, до 2031 года.

Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, выразила свое мнение о решении Казахстана. Она отметила, что дальнейшее развитие событий, включая отношения между Россией и Казахстаном, зависит от итогов этих изменений, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Парламентарий подчеркнула, что если для Казахстана удобнее использовать латиницу, то это их выбор. Однако, если такие перемены будут преследовать людей из-за русского языка, как это произошло в Украине, тогда отношения между странами могут испортиться. Она также заявила, что если начнется полное уничтожение русского языка, это уже другой вопрос.

Принимая подобное решение, Казахстан может повторить судьбу Украины, начав с дискриминации русскоговорящего населения и продолжив более жесткими мерами. Учитывая количество жителей этой страны, которые говорят и пишут на русском языке, а также проживающих там граждан Российской Федерации, такая языковая политика может иметь негативные последствия.

Однако, если речь не идет о нацизме и ограничениях, то всё может разрешиться проще. Парламентарий выразила надежду, что принятые решения не направлены на негативные цели, а могут быть связаны с желанием Казахстана интегрироваться в систему, где преобладает использование определенной письменности.

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