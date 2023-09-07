Казахстан отказывается от кириллицы в пользу латиницы

Парламентарий подчеркнула, что если для Казахстана удобнее использовать латиницу, то это их выбор. Однако, если такие перемены будут преследовать людей из-за русского языка, как это произошло в Украине, тогда отношения между странами могут испортиться. Она также заявила, что если начнется полное уничтожение русского языка, это уже другой вопрос.