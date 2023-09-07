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Published Сегодня, 19:34

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В последнее время крыс стало еще больше

«Куда только ни писали»: Жалобы екатеринбуржцев на полчища крыс остаются без ответа

7 сентября 2023, 19:34
Фото: 1MI
В последнее время крыс стало еще больше
Жители домов в центре Екатеринбурга годами жалуются в инстанции из-за нашествия крыс, но проблема остается, пишет ЕАН.

На то, что дворы заполонили крысы, сетуют жильцы домов на улицах Бажова 133 и Первомайской 76. По их словам, крысы «размером с кошку» пока никого не покусали, но они буквально везде — под машинами, на помойке и даже нападают друг на друга.

Нашествие крыс продолжается уже несколько лет, жильцы куда только ни обращались за решением этой проблемы, но в ответ только «отговорки и отписки», рассказал один из них изданию. При этом жители утверждают, что в этом году крыс стало еще больше.

Ранее покупатели супермаркета в Екатеринбурге обнаружили дохлую Крыму в гречке.

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#Жалобы#Крысы#Екатеринбург
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