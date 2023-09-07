«Куда только ни писали»: Жалобы екатеринбуржцев на полчища крыс остаются без ответа

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
На то, что дворы заполонили крысы, сетуют жильцы домов на улицах Бажова 133 и Первомайской 76. По их словам, крысы «размером с кошку» пока никого не покусали, но они буквально везде — под машинами, на помойке и даже нападают друг на друга.
Нашествие крыс продолжается уже несколько лет, жильцы куда только ни обращались за решением этой проблемы, но в ответ только «отговорки и отписки», рассказал один из них изданию. При этом жители утверждают, что в этом году крыс стало еще больше.
Ранее покупатели супермаркета в Екатеринбурге обнаружили дохлую Крыму в гречке.