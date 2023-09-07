«Майская прогулка» состоится в Екатеринбурге 17 сентября

Поскольку в сентябре рассветает позднее, чем в весеннее время, старт перенесли с 07:00 до 08:00 для 50-километровой дистанции, с 7:00 до 9:00 — для 40 километров и с 8:00 до 11:00 — для 20 и 30 километров. В случае с самой легкой прогулкой начало перенесено на полдень.