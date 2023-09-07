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Published Сегодня, 15:32

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Updated Сегодня, 15:33

«Майская прогулка» состоится в Екатеринбурге 17 сентября

«Майская прогулка» состоится в Екатеринбурге 17 сентября

7 сентября 2023, 15:32
Фото: 1MI
Физкультурный ивент «Майская прогулка», который в этом году из-за лесных пожаров перенесли на сентябрь, состоится 17-го числа в Екатеринбурге.

В этот раз местом встречи участников назначена площадка в сквере между метро «Динамо» и ККТ «Космос». На выбор предлагается один из пяти маршрутов протяженностью от 10 до 50 километров, сообщили организаторы на странице мероприятия во «ВКонтакте» организаторы.

Поскольку в сентябре рассветает позднее, чем в весеннее время, старт перенесли с 07:00 до 08:00 для 50-километровой дистанции, с 7:00 до 9:00 — для 40 километров и с 8:00 до 11:00 — для 20 и 30 километров. В случае с самой легкой прогулкой начало перенесено на полдень.

Участники длинных маршрутов дойдут до отдаленных районов, в частности Уктуса и Рудника, тогда как прогулка в 10 километров затронет только центр города.

Напомним, в Нижнем Тагиле пройдетфестиваль спорта «Сила Тагила». Он состоится в парке Бондина.

Фестиваль спорта «Сила Тагила» пройдет среди студентов первых курсов в Нижнем Тагиле
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#Свободное время#Мероприятие#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Майская прогулка
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