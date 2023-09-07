«Майская прогулка» состоится в Екатеринбурге 17 сентября

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
В этот раз местом встречи участников назначена площадка в сквере между метро «Динамо» и ККТ «Космос». На выбор предлагается один из пяти маршрутов протяженностью от 10 до 50 километров, сообщили организаторы на странице мероприятия во «ВКонтакте» организаторы.
Поскольку в сентябре рассветает позднее, чем в весеннее время, старт перенесли с 07:00 до 08:00 для 50-километровой дистанции, с 7:00 до 9:00 — для 40 километров и с 8:00 до 11:00 — для 20 и 30 километров. В случае с самой легкой прогулкой начало перенесено на полдень.
Участники длинных маршрутов дойдут до отдаленных районов, в частности Уктуса и Рудника, тогда как прогулка в 10 километров затронет только центр города.
Напомним, в Нижнем Тагиле пройдетфестиваль спорта «Сила Тагила». Он состоится в парке Бондина.