Мэрия Екатеринбурга судится с ТРЦ «Гринвич» из-за 120 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Администрация города потребовала взыскать с компании более 120 тысяч рублей за накопленную задолженность по аренде земельного участка. Об этом 66.ру рассказали представители ТРЦ.
Дело сейчас рассматривается в арбитражном суде. Владельцы «Гринвича» также отметили, что комментировать на данный момент нечего.
Напомним, в марте 2023 года было аналогичное судебное разбирательство по иску мэрии Екатеринбурга к ТРЦ «Гринвич» из-за задолженностей. Тогда сумма долга составляла выше 140 тысяч рублей.