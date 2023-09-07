tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Мэрия Екатеринбурга судится с ТРЦ «Гринвич» из-за 120 тысяч рублей

Мэрия Екатеринбурга судится с ТРЦ «Гринвич» из-за 120 тысяч рублей

7 сентября 2023, 13:34
Фото: 1MI
В мэрии Екатеринбурга обратились в суд с исковым заявлением к организации «Инвестторгстрой», которая принадлежит хозяевам торгово-развлекательного центра «Гринвич».

Администрация города потребовала взыскать с компании более 120 тысяч рублей за накопленную задолженность по аренде земельного участка. Об этом 66.ру рассказали представители ТРЦ.

Дело сейчас рассматривается в арбитражном суде. Владельцы «Гринвича» также отметили, что комментировать на данный момент нечего.

Напомним, в марте 2023 года было аналогичное судебное разбирательство по иску мэрии Екатеринбурга к ТРЦ «Гринвич» из-за задолженностей. Тогда сумма долга составляла выше 140 тысяч рублей.

Администрация Екатеринбурга подала в суд на ТРЦ «Гринвич»
Узнать подробнее
Читайте также:
Таможня должна вернуть ЕВРАЗ НТМК более полумиллиона рублейСтроители моста в Нижнем Тагиле выплатят 100 тысяч за отсутствие рабочих на местеВ Свердловской области сумма долга достигла рекордных 110,7 млрд среди регионов УрФО
#Суд#Администрация#Арбитражный суд#Долги#Задолженность#Мэрия#Судебное разбирательство#Судебные дела#Екатеринбург#ТРЦ Гринвич#Елизавета Зиборова#Дело#Инцидент
Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
Вчера, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Вчера, 03:07
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
4 сентября, 11:39
У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация
Сегодня, 07:02
Благоустройство дворов на Вагонке и ГГМ в Нижнем Тагиле завершится в начале октября
Вчера, 16:36
«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования
Вчера, 10:31