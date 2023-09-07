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Published Сегодня, 15:42

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Updated Сегодня, 15:43

Минздрав Кубани не будет проводить проверку из-за смерти девочки из Екатеринбурга

Минздрав Кубани не будет проводить проверку из-за смерти девочки из Екатеринбурга

7 сентября 2023, 15:42
Фото: 1MI
Минздрав Краснодарского края отказался от проведения проверки по факту смерти семилетней Маши Хрусталевой из Екатеринбурга, скончавшейся от инфекции после купания в Черном море.

Как пояснили в минздраве, ведомство не сможет установить обстоятельства трагедии, поскольку правоохранители изъяли из медучреждения необходимую документацию. Об этом пишет портал 93.RU со ссылкой на пресс-службу министерства. Причину смерти в ведомстве уточнить отказались.

Напомним, в середине августа Маша вместе с мамой отправилась в кубанский город-курорт Лазаревское, где заразилась ротавирусом после купания в море и впоследствии впала в кому. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился об эвакуации ребенка в столичную клинику, но состояние малышки резко ухудшилось, из-за чего медикам пришлось отказаться от ее транспортировки. Вечером 6 сентября ребенок скончался в реанимации в Сочи. Информацию об этом подтвердила ее семья.

После смерти девочки Следственный комитет и прокуратура Краснодарского края начали проверку.

СК начал проверку после смерти девочки из Екатеринбурга в Сочи
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#Происшествия#Проверка#Дети#Врач#Минздрав#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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