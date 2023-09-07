Многодетный участник СВО из Верхней Пышмы обратился к Путину за помощью

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Мужчина является отцом троих детей. Его зовут Владимир Ющенко. На СВО он уходил добровольцем, а сейчас просит о помощи, пишет Ура.ру.
У него заболела супруга, и это осложнило уход за малолетними детьми. Он попросил, чтобы его перенаправили на военную службу поближе к дому, но получил отказ. Тогда он обратился к Владимиру Путину с той же просьбой.
У супруги обнаружили артроз колена. Я хотел сначала уйти в отпуск, но в основной не отпустили. Потом я решил подписать контракт, чтобы быть ближе к дому и помогать семье. Но и контракт не дали заключить. Один я эту проблему решить не могу, — сказал Владимир Ющенко.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга приехал домой с СВО в отпуск. В этот же период у него умерла жена и он стал вдовцом и отцом-одиночкой. Он попросил увольнения, но получил отказ. Позднее мужчину все же оставили дома.