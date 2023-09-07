tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Многодетный участник СВО из Верхней Пышмы обратился к Путину за помощью

Многодетный участник СВО из Верхней Пышмы обратился к Путину за помощью

7 сентября 2023, 10:00
Фото: 1MI
Житель Верхней Пышмы, участвовавший в СВО, обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

Мужчина является отцом троих детей. Его зовут Владимир Ющенко. На СВО он уходил добровольцем, а сейчас просит о помощи, пишет Ура.ру.

У него заболела супруга, и это осложнило уход за малолетними детьми. Он попросил, чтобы его перенаправили на военную службу поближе к дому, но получил отказ. Тогда он обратился к Владимиру Путину с той же просьбой.

У супруги обнаружили артроз колена. Я хотел сначала уйти в отпуск, но в основной не отпустили. Потом я решил подписать контракт, чтобы быть ближе к дому и помогать семье. Но и контракт не дали заключить. Один я эту проблему решить не могу, — сказал Владимир Ющенко.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга приехал домой с СВО в отпуск. В этот же период у него умерла жена и он стал вдовцом и отцом-одиночкой. Он попросил увольнения, но получил отказ. Позднее мужчину все же оставили дома.

Почетные звания присвоил Владимир Путин четырем жителям Свердловской области
Узнать подробнее
#Общество#Владимир Путин#Дети#Помощь#Контракт#Верхняя Пышма#Отпуск#Путин#СВО#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
Вчера, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Вчера, 03:07
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
4 сентября, 11:39
У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация
Сегодня, 07:02
Благоустройство дворов на Вагонке и ГГМ в Нижнем Тагиле завершится в начале октября
Вчера, 16:36
«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования
Вчера, 10:31