Молоко, яйца и мука подорожали в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Так, литр молока в магазинах региона стоил 63,02 рубля (+0,8%), десяток яиц можно было купить за 76,65 рубля (+0,92%), а килограмм муки — за 46,23 рубля (+0,35%). Сахар подорожал до 74,76 рубля (+0,01%), ржаной хлеб — до 80,09 рубля (+0,26%), гречневая крупа-ядрица — до 99,18 рубля (+0,92%).
Кроме того, в цене прибавили бананы, курица, колбасы и сардельки, пшено, вермишель, свинина и некоторые другие продукты, выяснила редакция TagilCity.ru.
За неделю больше всего подешевели овощи. Килограмм картофеля обходился покупателям в 32,97 рубля (-11,05%), репчатый лук — в 35,88 рубля (-9,01%). Стоимость свежей капусты снизилась до 38,31 рубля (-9,49%), а моркови — до 54,26 рубля (-9,43%).
Также специалисты Свердловскстата зафиксировали удешевление мороженой рыбы, твердых сыров, черного чая, соли, риса, яблок.