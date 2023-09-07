Молоко, яйца и мука подорожали в Свердловской области

Так, литр молока в магазинах региона стоил 63,02 рубля (+0,8%), десяток яиц можно было купить за 76,65 рубля (+0,92%), а килограмм муки — за 46,23 рубля (+0,35%). Сахар подорожал до 74,76 рубля (+0,01%), ржаной хлеб — до 80,09 рубля (+0,26%), гречневая крупа-ядрица — до 99,18 рубля (+0,92%).