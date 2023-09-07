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Молоко, яйца и мука подорожали в Свердловской области

Молоко, яйца и мука подорожали в Свердловской области

7 сентября 2023, 09:01
Фото: 1MI
В начале осени в Свердловской области зафиксировано повышение цены на молоко, куриные яйца и муку. Статистика опубликована за период с 28 августа по 3 сентября 2023 года.

Так, литр молока в магазинах региона стоил 63,02 рубля (+0,8%), десяток яиц можно было купить за 76,65 рубля (+0,92%), а килограмм муки — за 46,23 рубля (+0,35%). Сахар подорожал до 74,76 рубля (+0,01%), ржаной хлеб — до 80,09 рубля (+0,26%), гречневая крупа-ядрица — до 99,18 рубля (+0,92%).

Кроме того, в цене прибавили бананы, курица, колбасы и сардельки, пшено, вермишель, свинина и некоторые другие продукты, выяснила редакция TagilCity.ru.

За неделю больше всего подешевели овощи. Килограмм картофеля обходился покупателям в 32,97 рубля (-11,05%), репчатый лук — в 35,88 рубля (-9,01%). Стоимость свежей капусты снизилась до 38,31 рубля (-9,49%), а моркови — до 54,26 рубля (-9,43%).

Также специалисты Свердловскстата зафиксировали удешевление мороженой рыбы, твердых сыров, черного чая, соли, риса, яблок.

В Свердловской области за неделю овощи подешевели на 10%
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#Экономика#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Овощи#Молоко#Подорожание#Евгения Сафина#Стаистика
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