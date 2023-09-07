Названа возможная причина гибели ребенка после купания в Сочи

Семья из Екатеринбурга приехала на отдых, но после купания у девочки стало плохо. Родители сначала пытались помочь самостоятельно, но когда она потеряла сознание, обратились за помощью к врачам. Причиной ее недомогания был ротавирус. К сожалению, к моменту обращения ситуация уже ухудшилась и было слишком поздно. Ребенок впал в кому и умер, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».