Названа возможная причина гибели ребенка после купания в Сочи

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Семья из Екатеринбурга приехала на отдых, но после купания у девочки стало плохо. Родители сначала пытались помочь самостоятельно, но когда она потеряла сознание, обратились за помощью к врачам. Причиной ее недомогания был ротавирус. К сожалению, к моменту обращения ситуация уже ухудшилась и было слишком поздно. Ребенок впал в кому и умер, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Эта трагедия вызвала волну обсуждений о безопасности водоемов. Эколог Анатолий Баташев отметил, что состояние Черного моря регулярно проверяется санитарными службами, и имеются полномочия запретить купание.
«Безусловно, это стало поводом для более тщательной проверки состояния моря и побережья в этом районе, включая выявление незаконных стоков канализации. Возможно, на побережье или в прилегающей реке не было заметных и периодически используемых канализационных систем. Но мы видим, до каких трагедий это может привести», — пояснил эксперт.
Однако он также отметил, что возможно виновата комбинация нескольких факторов.
«Ротавирус — это инфекционное заболевание, которое можно подхватить в разных местах. Во время отдыха, особенно в непривычных климатических условиях, когда вы загораете и потом купаетесь в море до тех пор, пока не замерзнете, ваш иммунитет может снизиться и вызвать острое развитие болезни», — подчеркнул Баташев.
Наиболее вероятно, добавил эколог, что ребенка доставили в больницу слишком поздно.