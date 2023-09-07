Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга оставлена под арестом

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В августе этого года Ленинский районный суд продлил Наумовой срок содержания под стражей до 26 ноября. Постановление было обжаловано представителями опекуна в вышестоящей инстанции, сообщает Свердловский областной суд.
В результате было решено оставить постановление суда первой инстанции в силе.
Напомним, что Наумову обвиняют сразу по трем уголовным статьям. Ее подозревают в убийстве опекаемого ребенка, сокрытии факта его смерти, а также в получении пособия на него в тот период, когда он уже был мертв.