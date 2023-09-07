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Updated Сегодня, 08:27

Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга оставлена под арестом

Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга оставлена под арестом

7 сентября 2023, 08:25
Фото: 1MI
Суд решил оставить под арестом Веронику Наумову, опекуна 6-летнего Далера из Екатеринбурга, чье тело было найдено в сумке в гараже женщины.

В августе этого года Ленинский районный суд продлил Наумовой срок содержания под стражей до 26 ноября. Постановление было обжаловано представителями опекуна в вышестоящей инстанции, сообщает Свердловский областной суд.

В результате было решено оставить постановление суда первой инстанции в силе.

Напомним, что Наумову обвиняют сразу по трем уголовным статьям. Ее подозревают в убийстве опекаемого ребенка, сокрытии факта его смерти, а также в получении пособия на него в тот период, когда он уже был мертв.

Обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера из Екатеринбурга ужесточили обвинение
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