Первый плоггинг-забег пройдет в Нижнем Тагиле в конце сентября

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Плоггинг сочетает в себе добрые традиции субботника и кросса. Главный смысл такой активности: оздоровление себя и окружающей природы.
Победителями забега станут команды, прибывшие к финишу быстрее остальных с наибольшим количеством мусора, собранного в парковой зоне Валегина бора на побережье Ежовки, — рассказала руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Для участия необходимо подать заявку через официальный паблик компании «Рифей» в социальной сети «В контакте», там же можно уточнить другие подробности о мероприятии. Старт плоггинг-забега «Защитники Земли» состоится уже 20 сентября в 14.00.