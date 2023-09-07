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Updated Сегодня, 12:56

Первый плоггинг-забег пройдет в Нижнем Тагиле в конце сентября

Первый плоггинг-забег пройдет в Нижнем Тагиле в конце сентября

7 сентября 2023, 12:54
Фото: 1MI
Городская станция юных натуралистов приглашают жителей Нижнего Тагила принять участие в плоггинг-забеге — экологическом кроссе «Защитники Земли». Во время пробежки участники будут собирать мусор в Валегином бору.

Плоггинг сочетает в себе добрые традиции субботника и кросса. Главный смысл такой активности: оздоровление себя и окружающей природы.

Победителями забега станут команды, прибывшие к финишу быстрее остальных с наибольшим количеством мусора, собранного в парковой зоне Валегина бора на побережье Ежовки, — рассказала руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова.

Для участия необходимо подать заявку через официальный паблик компании «Рифей» в социальной сети «В контакте», там же можно уточнить другие подробности о мероприятии. Старт плоггинг-забега «Защитники Земли» состоится уже 20 сентября в 14.00.

Фото: «Рифей»
#Нижний Тагил#Экология#Уборка#Субботник#Уборка мусора#Забег#Уборка улиц#Рифей#Анастасия Имамахметова#Кросс
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