Петр Толстой: Россия должна задуматься о целесообразности членства в ЮНЕСКО

Разговоры об этом начались на фоне новостей о планах строительства туристических центров на Байкале и на Камчатке. Недовольство ЮНЕСКО вызывает также законопроект, позволяющий ограниченную вырубку лесов близ Байкала. При этом, согласно статистике, лесные пожары ежегодно уничтожают миллионы гектаров леса, в то время как строительство курортов России вряд ли приводит к вырубке 1000 гектаров в год, но проблема пожаров заботит уважаемые организации намного меньше, чем строительство туробъектов.