Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Разговоры об этом начались на фоне новостей о планах строительства туристических центров на Байкале и на Камчатке. Недовольство ЮНЕСКО вызывает также законопроект, позволяющий ограниченную вырубку лесов близ Байкала. При этом, согласно статистике, лесные пожары ежегодно уничтожают миллионы гектаров леса, в то время как строительство курортов России вряд ли приводит к вырубке 1000 гектаров в год, но проблема пожаров заботит уважаемые организации намного меньше, чем строительство туробъектов.
«Взаимодействовать — это одно, а слепо подчиняться их указкам — совсем другое», — убежден депутат. По сообщению ТАСС, он также отметил, что в подобных международных организациях России следует отстаивать собственные экономические и геополитические интересы, а не участвовать в поддержании решений западного истеблишмента относительно того, что позволено России, а что нет, подытожил Толстой.
Вслед за Байкалом, островом Врангеля и всем Западным Кавказом ЮНЕСКО пытается внести в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, природный объект «Вулканы Камчатки». Обсуждение данного вопроса запланировано на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде. Сложившуюся ситуацию рассматривают «Новые Известия».
Петр Толстой предположил, что данное обсуждение является ничем иным, как примером использования международных площадок для оказания давления на страну в политических целях, ведь на протяжении 30 лет международному сообществу это удавалось.
Три из четырех локаций, попавших в список ЮНЕСКО, объединены не только статусом уникальных природных объектов, но и наличием репутации популярных туристических мест. Камчатка — мечта многих, и в последнее время ее исполнение становится все доступнее: открываются отели, запускается сервис, туры дешевеют. Естественно, вслед за интересом туристов к объектам подтягиваются девелоперы.
Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, включает 57 объектов: от природных территорий до исторических кварталов или отдельных зданий. Больше всего проблемных объектов в Африке. Но есть в этом списке и вполне благополучные страны. В частности, это касается горнопромышленного ландшафта Рошия-Монтанэ в Румынии, сформированного почти 2 тысячи лет назад. Ему угрожает факт ведения в этом районе добычи золота.
Еще одна природная территория США, которая попала в этот список, — Йеллоустонский национальный парк. Причина — ведение добычи полезных ископаемых вблизи границ парка. В 2003 году с парка сняли статус находящегося под угрозой.
При этом нет случаев, чтобы где-то в мире предъявляли претензии из-за развития именно туристической инфраструктуры и обеспечения безопасного и экологичного доступа туристов к объектам природного наследия. Повсюду существует масса примеров, когда особо охраняемые территории не превращаются в лес, обнесенный забором, а развиваются совместно с бизнесом.
Почему же бизнесменам других стран позволяют строить отели, открывать рестораны и развивать туристическую сферу, а российским проектам — нет? Вряд ли это потому, что в России не умеют создавать экологичные объекты. Напрашивается предположение, что природа и забота об уникальных озерах и вулканах не имеет к этой ситуации никакого отношения.