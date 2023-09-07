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Updated Сегодня, 07:37

После жалоб соседей под Екатеринбургом задержан экс-вагнеровец

После жалоб соседей под Екатеринбургом задержан экс-вагнеровец

7 сентября 2023, 07:35
Фото: 1MI
В поселке Шабровском под Екатеринбургом задержан экс-вагнеровец, которого боялись местные жители. Они жаловались, что мужчина бегает с ножом и ведет себя агрессивно.

Недавно Александр вернулся с СВО, где получил ранение. Жители утверждают, что по возвращении он стал рушить теплицы в садах и залезать в дома, пишет Е1.

Вечером 6 сентября к Александру подошли стражи порядка и потребовали объяснений. Тот сказал, что дебоширил всего два раза, будучи пьяным. При этом, как отметил Александр, он никого не обидел.

В результате дебошира отвезли в отдел. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством», также его подозревают в кражах.

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#Происшествия#Уголовное дело#Угроза убийством#Ранение#Пьянство#Кражи#Екатеринбург#Теплицы#СВО#Дарья Сорокина
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