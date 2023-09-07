После жалоб соседей под Екатеринбургом задержан экс-вагнеровец

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Недавно Александр вернулся с СВО, где получил ранение. Жители утверждают, что по возвращении он стал рушить теплицы в садах и залезать в дома, пишет Е1.
Вечером 6 сентября к Александру подошли стражи порядка и потребовали объяснений. Тот сказал, что дебоширил всего два раза, будучи пьяным. При этом, как отметил Александр, он никого не обидел.
В результате дебошира отвезли в отдел. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством», также его подозревают в кражах.