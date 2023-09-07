Последние магазины сети «Елисейский» закроют в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
На своей странице во «ВКонтакте» предприниматель пояснил, что за несколько лет число магазинов сократилось более чем в семь раз, и причина тому — крупные ретейлеры, у которых гастрономы не смогли отвоевать покупателей.
В 2015 году наша сеть насчитывала уже 30 магазинов. Но, увы и ах, к сегодняшнему дню наших магазинов осталось лишь четыре, — пояснил Оглоблин в видеообращении.
Как уточнил предприниматель, последние четыре точки «Елисейского» перестанут работать в октябре этого года. Наряду с федеральными продуктовыми сетями на падение продаж повлияло нарастающее снижение покупательной способности граждан, считает бизнесмен.
После закрытия, помещения супермаркетов сдадут в аренду, а оставшуюся продукцию распродадут со скидками.
Напомним, ранее в Екатеринбурге в «Пятерочках» исчезла выпечка хлебокомбината СМАК.