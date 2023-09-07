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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Последние магазины сети «Елисейский» закроют в Екатеринбурге

Последние магазины сети «Елисейский» закроют в Екатеринбурге

7 сентября 2023, 15:28
Фото: 1MI
Уральский бизнесмен Александр Оглоблин анонсировал закрытие екатеринбургской торговой сети «Елисейский».

На своей странице во «ВКонтакте» предприниматель пояснил, что за несколько лет число магазинов сократилось более чем в семь раз, и причина тому — крупные ретейлеры, у которых гастрономы не смогли отвоевать покупателей.

В 2015 году наша сеть насчитывала уже 30 магазинов. Но, увы и ах, к сегодняшнему дню наших магазинов осталось лишь четыре, — пояснил Оглоблин в видеообращении.

Как уточнил предприниматель, последние четыре точки «Елисейского» перестанут работать в октябре этого года. Наряду с федеральными продуктовыми сетями на падение продаж повлияло нарастающее снижение покупательной способности граждан, считает бизнесмен.

После закрытия, помещения супермаркетов сдадут в аренду, а оставшуюся продукцию распродадут со скидками.

Напомним, ранее в Екатеринбурге в «Пятерочках» исчезла выпечка хлебокомбината СМАК.

В Екатеринбурге булочки СМАК пропали с полок магазинов
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#Экономика#Магазин#Закрытие#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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