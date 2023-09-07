Пробка образовалась из-за укладки асфальта в Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе

В Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе по направлению в сторону Екатеринбурга в районе поселка Старатель образовалась большая пробка. Затор возник из-за укладки асфальта 7 сентября 2023 года. Затруднено движение на правой полосе.

Многие автомобили стоят на шоссе в два ряда. На дороге установлены ограждения, работают асфальтоукладчики, из-за чего проехать на данном участке невозможно. Как рассказала тагильчанка TagilCity.ru, некоторые водители совершают объезд через Старатель, сворачивая до центрального светофора. Вот этот участок мы проезжали, наверное, минут 20. При обычном движении мы проезжаем его минуты за две. Все это просто какая-то жесть, — рассказала очевидица. Фото: tagilcity.ru Кроме того, по словам горожанки, один мотоциклист проехал данный участок дороги по встречной полосе, решив таким образом объехать создавшуюся пробку. Так как на трассе еще не закончена работа, дорожная разметка не нанесена, а по факту он махнул через двойную сплошную по встречке. Тоже ничего хорошего, — отметила тагильчанка. Напомним, 10 августа 2023 года на Пермском тракте образовалась пробка длиной в несколько километров из-за проводящихся ремонтных работ. Автомобилистам пришлось стоять не менее двух часов. На Пермском тракте образовалась многокилометровая пробка Узнать подробнее Читайте также: Трое человек погибли и пятеро пострадали в ДТП на ЕКАД Самокатчик пострадал в ДТП с мотоциклом в Екатеринбурге Водитель автомобиля погиб в ДТП на трассе под Асбестом