Пробка образовалась из-за укладки асфальта в Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе

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Многие автомобили стоят на шоссе в два ряда. На дороге установлены ограждения, работают асфальтоукладчики, из-за чего проехать на данном участке невозможно.
Как рассказала тагильчанка TagilCity.ru, некоторые водители совершают объезд через Старатель, сворачивая до центрального светофора.
Вот этот участок мы проезжали, наверное, минут 20. При обычном движении мы проезжаем его минуты за две. Все это просто какая-то жесть, — рассказала очевидица.
Кроме того, по словам горожанки, один мотоциклист проехал данный участок дороги по встречной полосе, решив таким образом объехать создавшуюся пробку.
Так как на трассе еще не закончена работа, дорожная разметка не нанесена, а по факту он махнул через двойную сплошную по встречке. Тоже ничего хорошего, — отметила тагильчанка.
Напомним, 10 августа 2023 года на Пермском тракте образовалась пробка длиной в несколько километров из-за проводящихся ремонтных работ. Автомобилистам пришлось стоять не менее двух часов.