Прожиточный минимум в Свердловской области вырастет на 7,2% в 2024 году

В следующем году прожиточный минимум в Свердловской области будет увеличен на 7,2% — и это на 1,1% больше, чем в среднем по стране.

Об этом со ссылкой на заявление губернатора Евгения Куйвашева сообщили в департаменте информполитики региона. В денежном выражении прожиточный минимум в Свердловской области увеличится до 16 460 рублей для трудоспособных граждан, до 12 987 рублей — для граждан, получающих пенсию по старости, и до 15 208 рублей — для несовершеннолетних (+4%). Как отметил глава региона, от уровня прожиточного минимума зависит величина социальных выплат. В среднем по России показатель вырастет на 6,1%. Отметим, что согласно озвученному в августе прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам 2023 года будет в пределах 5,0–6,5%. По итогам следующего года регулятор планирует достичь целевого уровня в 4%.