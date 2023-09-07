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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Прожиточный минимум в Свердловской области вырастет на 7,2% в 2024 году

Прожиточный минимум в Свердловской области вырастет на 7,2% в 2024 году

7 сентября 2023, 11:47
Фото: 1MI
В следующем году прожиточный минимум в Свердловской области будет увеличен на 7,2% — и это на 1,1% больше, чем в среднем по стране.

Об этом со ссылкой на заявление губернатора Евгения Куйвашева сообщили в департаменте информполитики региона.

В денежном выражении прожиточный минимум в Свердловской области увеличится до 16 460 рублей для трудоспособных граждан, до 12 987 рублей — для граждан, получающих пенсию по старости, и до 15 208 рублей — для несовершеннолетних (+4%).

Как отметил глава региона, от уровня прожиточного минимума зависит величина социальных выплат. В среднем по России показатель вырастет на 6,1%.

Отметим, что согласно озвученному в августе прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам 2023 года будет в пределах 5,0–6,5%. По итогам следующего года регулятор планирует достичь целевого уровня в 4%.

#Общество#Свердловская область#Деньги#Финансы#Мрот#Ирина Кирилова
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