Психолог рассказала, почему состоятельные люди чаще страдают от одиночества

Это происходит потому, что успешные люди часто слишком заняты накоплением богатства и достижением целей. Они ставят работу и успех выше всего остального, включая свои личные отношения. Более того, у таких людей может быть чувство вины за то, что они не могут наслаждаться своими финансовыми достижениями или результатами своего труда в окружении близких людей.