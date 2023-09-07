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Posted Сегодня, 18:37

Published Сегодня, 18:37

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

Психолог рассказала, почему состоятельные люди чаще страдают от одиночества

7 сентября 2023, 18:37
Одинокими чаще всего становятся люди, которым судьба подарила карьеру и финансовое благополучие, считает психолог Лариса Теслер. Многие полагают, что деньги и успех обеспечат им счастье и уверенность в себе, но на самом деле это не так.

Те, кто зарабатывает много, часто ощущают себя одинокими, рассказала эксперт изданию RuNews24.Ru.

Одиночество может быть особенно проблематичным для зрелого возраста, когда время может казаться бесконечно долгим и вызывать много страданий. Если не найти выход из этой ситуации, то можно ощутить глубокую пустоту, бесполезность и отчаяние.

Хотя коллектив на работе, партнеры по бизнесу и финансовый успех могут предоставить множество возможностей, счастья все равно не приходит из этих источников. Именно поэтому богатые одинокие люди не могут найти настоящего счастья, которое приходит от искренних и глубоких отношений с людьми.

Это происходит потому, что успешные люди часто слишком заняты накоплением богатства и достижением целей. Они ставят работу и успех выше всего остального, включая свои личные отношения. Более того, у таких людей может быть чувство вины за то, что они не могут наслаждаться своими финансовыми достижениями или результатами своего труда в окружении близких людей.

Одиночество может иметь негативное воздействие на психическое и эмоциональное здоровье. Оно связано со стрессом, депрессией, снижением самооценки и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Одиночество также влияет на качество сна, иммунную систему и уровень энергии, отметила психолог.

Чтобы преодолеть одиночество, необходимо использовать психологические инструменты. Сначала нужно осознать проблему и признать свою потребность в глубоких и значимых отношениях. Затем можно обратиться к специалисту, который поможет рассмотреть собственные установки и убеждения, мешающие развитию близких отношений.

Важным фактором является также нахождение сообщества или группы людей с общими интересами. Это может быть клуб хобби, спортивная команда или волонтёрская организация. Совместное времяпрепровождение поможет создать новые связи и укрепить старые.

Одиночество — серьезная проблема, которая негативно влияет на физическое и эмоциональное здоровье. Наше счастье и полноценность жизни зависят в первую очередь от качества отношений с другими людьми. Пусть нашим успехом станет не только деньги, но и настоящая дружба и любовь. Больше общайтесь, ведь настоящее богатство — это теплые отношения и любимые люди рядом с нами, рекомендует эксперт.

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