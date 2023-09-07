Ребенок на велосипеде попал под колеса грузовика в поселке в Сысерти

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Ребенок, ехавший на велосипеде из сада «Вишенка» в магазин, остановился на проезжей части с правой стороны дороги. В этот момент водитель грузовика «КАМАЗ» допустил на него наезд. Пострадавшего мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
По словам водителя, он ехал из сада «Старт» через поселок в сторону Арамиля. Ребенка на велосипеде он не заметил.
Инспекторы ГИБДД начали проверку. Был проведен осмотр места происшествия, велосипеда и грузовой машины, опрошены участники дорожной аварии.
Напомним, 29 августа 2023 года в Первоуральске произошла массовая авария, в которой пострадало два человека, один из которых — ребенок.