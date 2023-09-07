Ребенок на велосипеде попал под колеса грузовика в поселке в Сысерти

Ребенок, ехавший на велосипеде из сада «Вишенка» в магазин, остановился на проезжей части с правой стороны дороги. В этот момент водитель грузовика «КАМАЗ» допустил на него наезд. Пострадавшего мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.