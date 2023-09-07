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Ребенок на велосипеде попал под колеса грузовика в поселке в Сысерти

Ребенок на велосипеде попал под колеса грузовика в поселке в Сысерти

7 сентября 2023, 07:00
Фото: ГИБДД по Свердловской области
11-летнего мальчик на велосипеде попал под колеса грузовика в поселке Большой Исток в Сысерти. Происшествие случилось 6 сентября 2023 года.

Ребенок, ехавший на велосипеде из сада «Вишенка» в магазин, остановился на проезжей части с правой стороны дороги. В этот момент водитель грузовика «КАМАЗ» допустил на него наезд. Пострадавшего мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

ДТП в СысертиДТП в Сысерти
Ребенок в Сысерти попал в ДТП с грузовикомРебенок в Сысерти попал в ДТП с грузовиком
Мальчик-велосипедист попал под колеса грузовикаМальчик-велосипедист попал под колеса грузовика
Дорожная авария с участием грузового автомобиляДорожная авария с участием грузового автомобиля
ДТП в Сысерти
Фото: ГИБДД по Свердловской области

По словам водителя, он ехал из сада «Старт» через поселок в сторону Арамиля. Ребенка на велосипеде он не заметил.

Инспекторы ГИБДД начали проверку. Был проведен осмотр места происшествия, велосипеда и грузовой машины, опрошены участники дорожной аварии.

Напомним, 29 августа 2023 года в Первоуральске произошла массовая авария, в которой пострадало два человека, один из которых — ребенок.

Ребенок пострадал в массовом ДТП в Первоуральске
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