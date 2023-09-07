Режиссер из Невьянска Иван Соснин снимает на Урале новый фильм с Серебряковым

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Фильм «Юг» повествует о 14-летнем мальчике по имени Юг. Он находится в поисках своего отца, которого никогда не видел, а мать мальчика умерла. Подросток выбирает несколько городов в России и едет в путешествие.
Алексей Серебряков по сценарию играет дальнобойщика, который подвозит юношу. Однодневные съемки эпизода проходили в поселке Мирный Челябинской области. Также в фильме задействованы Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Юлия Снигирь и многие другие.
Иван Соснин — уроженец Невьянска. После окончания школы №5 он перебрался в Екатеринбург, где начал свою режиссерскую деятельность. Он снимал короткометражные фильмы, но в 2022 году на экраны страны вышел полнометражный — «Далекие близкие». Кроме того, Иван работает над сериалом «Мамонты» с Юрием Стояновым в главной роли.