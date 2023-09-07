Режиссер из Невьянска Иван Соснин снимает на Урале новый фильм с Серебряковым

Иван Соснин — уроженец Невьянска. После окончания школы №5 он перебрался в Екатеринбург, где начал свою режиссерскую деятельность. Он снимал короткометражные фильмы, но в 2022 году на экраны страны вышел полнометражный — «Далекие близкие». Кроме того, Иван работает над сериалом «Мамонты» с Юрием Стояновым в главной роли.