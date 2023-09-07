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Режиссер из Невьянска Иван Соснин снимает на Урале новый фильм с Серебряковым

Режиссер из Невьянска Иван Соснин снимает на Урале новый фильм с Серебряковым

7 сентября 2023, 11:23
Фото: Личная страница Ивана Соснина ВК
Режиссер из Екатеринбурга Иван Соснин снимает роуд-муви «Юг» с участием Алексея Серебрякова и других российских актеров. Съемки проводятся в нескольких регионах России, в частности, на днях снимали в Челябинской области.

Фильм «Юг» повествует о 14-летнем мальчике по имени Юг. Он находится в поисках своего отца, которого никогда не видел, а мать мальчика умерла. Подросток выбирает несколько городов в России и едет в путешествие.

Алексей Серебряков по сценарию играет дальнобойщика, который подвозит юношу. Однодневные съемки эпизода проходили в поселке Мирный Челябинской области. Также в фильме задействованы Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Юлия Снигирь и многие другие.

Иван Соснин — уроженец Невьянска. После окончания школы №5 он перебрался в Екатеринбург, где начал свою режиссерскую деятельность. Он снимал короткометражные фильмы, но в 2022 году на экраны страны вышел полнометражный — «Далекие близкие». Кроме того, Иван работает над сериалом «Мамонты» с Юрием Стояновым в главной роли.

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