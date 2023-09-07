Россия и Израиль заключили договор о совместном кинопроизводстве

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Министр культуры отметила, что данное соглашение будет важным событием для кинематографистов двух стран, оно будет способствовать выходу их совместной работы на новый уровень. Посол Государства Израиль подчеркнул, что подписание этого соглашения стимулирует развитие культурных связей между Россией и Израилем, оно будет предоставлять возможность создания совместных проектов в сфере кино и расширения прокатных возможностей фильмов обеих стран. Об этом пишет 56orb.ru.
Страны также планируют представлять совместные картины на международных кинофестивалях. Это соглашение позволит им обмениваться опытом и создавать совместные проекты в киноиндустрии. Уже сейчас Россия и Израиль имеют опыт сотрудничества в сфере кино, причем израильские кинодеятели представляют свои фильмы на московском кинофестивале и проводят собственный фестиваль в России.
Стороны также планируют участие Израиля в Международном студенческом фестивале ВГИК. Ольга Любимова пригласила израильских партнеров принять участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где будут обсуждаться идеи, тенденции и актуальные вопросы развития современной культурной среды.
Переговорный процесс по подписанию этого соглашения продолжался около 15 лет, начавшись в 2009 году по инициативе израильской стороны.