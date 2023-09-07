Россия и Израиль заключили договор о совместном кинопроизводстве

Министр культуры отметила, что данное соглашение будет важным событием для кинематографистов двух стран, оно будет способствовать выходу их совместной работы на новый уровень. Посол Государства Израиль подчеркнул, что подписание этого соглашения стимулирует развитие культурных связей между Россией и Израилем, оно будет предоставлять возможность создания совместных проектов в сфере кино и расширения прокатных возможностей фильмов обеих стран. Об этом пишет 56orb.ru.