Российские психологи предложили запретить мультик «Леди Баг и Супер-Кот»

По словам психологов, этот мультфильм несет с собой деструктивные идеи и явно не предназначен для детской аудитории. В нем присутствуют агрессивные элементы, а также любовная одержимость и зависимость. Российские психологи предлагают запретить показ этого мультфильма в кинотеатрах и убрать его из широкого проката.