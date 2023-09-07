Российские психологи предложили запретить мультик «Леди Баг и Супер-Кот»

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Их мнение заключается в том, что «Леди Баг и Супер-Кот» распространяет негативные ценности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сюжет мультика рассказывает о двух школьниках, Адриане Агресте и Маринетт Дюпейн-Ченг, которые влюблены друг в друга. Когда Париж подвергается опасности, они превращаются в супергероев, Леди Баг и Кота Нуара.
По словам психологов, этот мультфильм несет с собой деструктивные идеи и явно не предназначен для детской аудитории. В нем присутствуют агрессивные элементы, а также любовная одержимость и зависимость. Российские психологи предлагают запретить показ этого мультфильма в кинотеатрах и убрать его из широкого проката.