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Российские психологи предложили запретить мультик «Леди Баг и Супер-Кот»

7 сентября 2023, 06:20
Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот» снова стал самым популярным фильмом в российском прокате на прошедших выходных. Однако российские психологи не разделяют этого успеха и высказывают свои опасения относительно содержания мультфильма.

Их мнение заключается в том, что «Леди Баг и Супер-Кот» распространяет негативные ценности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сюжет мультика рассказывает о двух школьниках, Адриане Агресте и Маринетт Дюпейн-Ченг, которые влюблены друг в друга. Когда Париж подвергается опасности, они превращаются в супергероев, Леди Баг и Кота Нуара.

По словам психологов, этот мультфильм несет с собой деструктивные идеи и явно не предназначен для детской аудитории. В нем присутствуют агрессивные элементы, а также любовная одержимость и зависимость. Российские психологи предлагают запретить показ этого мультфильма в кинотеатрах и убрать его из широкого проката.

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