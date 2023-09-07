СК начал проверку после смерти девочки из Екатеринбурга в Сочи

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль проверку Следственного комитета. Девочка умерла в вечернее время 6 сентября в больнице Сочи. Там она оказалась из-за ротавируса, который она подхватила в Лазаревском, пишет «КП-Екатеринбург».
Проверка покажет, была ли дана ребенку своевременная медпомощь. Отмечается, что во время лечения девочке стало хуже. Она находилась в коме, из которой не смогла выйти, и скончалась.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев просил свердловских врачей транспортировать девочку в Москву. Но из-за тяжелого состояния больной сделать это было невозможно, утверждали медики.