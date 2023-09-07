tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

СК начал проверку после смерти девочки из Екатеринбурга в Сочи

СК начал проверку после смерти девочки из Екатеринбурга в Сочи

7 сентября 2023, 12:23
Фото: 1MI
После смерти девочки из Екатеринбурга в Сочи Следственный комитет начал проверку. Малышка скончалась после того, как заболела ротавирусом. Ей было 7 лет.

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль проверку Следственного комитета. Девочка умерла в вечернее время 6 сентября в больнице Сочи. Там она оказалась из-за ротавируса, который она подхватила в Лазаревском, пишет «КП-Екатеринбург».

Проверка покажет, была ли дана ребенку своевременная медпомощь. Отмечается, что во время лечения девочке стало хуже. Она находилась в коме, из которой не смогла выйти, и скончалась.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев просил свердловских врачей транспортировать девочку в Москву. Но из-за тяжелого состояния больной сделать это было невозможно, утверждали медики.

Свердловскую девочку Машу с ротавирусом перевели в больницу в Сочи
Узнать подробнее
#Происшествия#Проверка#Больница#Прокуратура#Лечение#Губернатор#Сочи#Краснодарский край#Ротавирус#Екатеринбург#Медпомощь#СК#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
Вчера, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Вчера, 03:07
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
4 сентября, 11:39
У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация
Сегодня, 07:02
Благоустройство дворов на Вагонке и ГГМ в Нижнем Тагиле завершится в начале октября
Вчера, 16:36
«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования
Вчера, 10:31