Стали известны сроки открытия школы на Уктусе в Екатеринбурге

Учреждение откроется к новому учебному году в 2024 году. Изначально предполагалось, что все строительные работы будут закончены в 2025 году, однако губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил открыть школу раньше, так как строительство идет с опережением графика, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.