Стали известны сроки открытия школы на Уктусе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Учреждение откроется к новому учебному году в 2024 году. Изначально предполагалось, что все строительные работы будут закончены в 2025 году, однако губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил открыть школу раньше, так как строительство идет с опережением графика, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Возведение здания началось в июне 2023 года. Его площадь будет превышать 31 тысячу квадратных метров, также школа будет рассчитана на 1,5 тысячи учеников. Здание будет поделено на блоки начальной и старшей школы и общешкольной части, в которой будут располагаться библиотека, актовый зал и столовая.
В кабинетах естественных наук оборудуют лаборантские с современным оснащением, также будут сделаны тренажерный зал, четыре спортзала и кабинет мультимедиа. А на школьной территории оборудуют беговые дорожки, поля для занятий баскетболом, волейболом и мини-футболом. Кроме того, в школе планируется построить амфитеатр, скалодром и детские площадки.
Напомним, в Нижнем Тагиле в лицее №39 будет оборудован детский технопарк «Кванториум».