tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Стали известны сроки открытия школы на Уктусе в Екатеринбурге

Стали известны сроки открытия школы на Уктусе в Екатеринбурге

7 сентября 2023, 04:08
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Стало известно, когда на Уктусе в Екатеринбурге откроется новая школа, которая сейчас строится.

Учреждение откроется к новому учебному году в 2024 году. Изначально предполагалось, что все строительные работы будут закончены в 2025 году, однако губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил открыть школу раньше, так как строительство идет с опережением графика, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Возведение здания началось в июне 2023 года. Его площадь будет превышать 31 тысячу квадратных метров, также школа будет рассчитана на 1,5 тысячи учеников. Здание будет поделено на блоки начальной и старшей школы и общешкольной части, в которой будут располагаться библиотека, актовый зал и столовая.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В кабинетах естественных наук оборудуют лаборантские с современным оснащением, также будут сделаны тренажерный зал, четыре спортзала и кабинет мультимедиа. А на школьной территории оборудуют беговые дорожки, поля для занятий баскетболом, волейболом и мини-футболом. Кроме того, в школе планируется построить амфитеатр, скалодром и детские площадки.

Напомним, в Нижнем Тагиле в лицее №39 будет оборудован детский технопарк «Кванториум».

В лицее Нижнего Тагила появится технопарк «Кванториум» с виртуальной реальностью
Узнать подробнее
Читайте также:
К 300-летию Екатеринбурга планируется завершить строительство нового лицеяГимназия №40 в Екатеринбурге откроется после ремонтаШкола №48 в Нижнем Тагиле откроется в День знаний
#Общество#Дети#Строительство#Школьники#Школа#Открытие#Губернатор#Здание#Ученики#Оборудование#Уктус#Учебный год#Площадь#Оснащение#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
Вчера, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Вчера, 03:07
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
4 сентября, 11:39
Жители Нижнего Тагила пожаловались на дымку и насморк из-за выбросов
Вчера, 04:31
Загадочные памятки о правилах безопасности появились у жителей Нижнего Тагила
Вчера, 10:25
«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования
Вчера, 10:31