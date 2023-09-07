Стало известно состояние пострадавшего при взрыве в доме в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
ЧП произошло в многоэтажке на улице Циолковского 6 сентября. Пострадавшим в результате инцидента оказался один мужчина, сообщили в региональном Минздраве.
Он получил многочисленные ожоги и был доставлен в городскую клиническую больницу №40. Здесь медики оценили его состояние как средней степени тяжести. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.
ЧП произошло на лоджии, где находился газовый баллон. Мужчина попытался заправить газом зажигалку, однако произошел взрыв и в квартире окна разлетелись на осколки.