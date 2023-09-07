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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Стало известно состояние пострадавшего при взрыве в доме в Екатеринбурге

Стало известно состояние пострадавшего при взрыве в доме в Екатеринбурге

7 сентября 2023, 13:48
Фото: 1MI
Стали известны подробности состояния мужчины, который пострадал при взрыве газового баллона в одном из домов Екатеринбурга.

ЧП произошло в многоэтажке на улице Циолковского 6 сентября. Пострадавшим в результате инцидента оказался один мужчина, сообщили в региональном Минздраве.

Он получил многочисленные ожоги и был доставлен в городскую клиническую больницу №40. Здесь медики оценили его состояние как средней степени тяжести. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

ЧП произошло на лоджии, где находился газовый баллон. Мужчина попытался заправить газом зажигалку, однако произошел взрыв и в квартире окна разлетелись на осколки.

Взрыв прогремел на балконе в Екатеринбурге
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#Происшествия#Газовый баллон#Взрыв#Ожоги#Пострадавший#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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