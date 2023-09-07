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Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Суды с таможней, восстановление сапбордистки и вонь на дороге: главные события Тагила

Суды с таможней, восстановление сапбордистки и вонь на дороге: главные события Тагила

7 сентября 2023, 14:37
Фото: Midjourney
Суды с таможней, восстановление сапбордистки и вонь из колодца. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 7 сентября.

Сапбордистка Ирина Подмазова, которую сбил катер, проходит реабилитацию после травмы головы. По словам супруга тагильчанки Ивана, настроение у Ирины боевое, она стремится к быстрому восстановлению.

У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация
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Временные проезды к земельным участкам, выделенных многодетным семьям под индивидуальное жилое строительство, оборудуют в микрорайоне «Ольховка» в Нижнем Тагиле. Начальная цена контракта — 37 миллионов рублей. Сдать объект планируется до 20 ноября.

В Нижнем Тагиле для многодетных семей на «Ольховке» построят временную дорогу
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На дым с Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК утром 7 сентября пожаловались тагильчачне. Выбросы были отчетливо видны в Дзержинском районе.

Серая дымка от выбросов снова накрыла Нижний Тагил
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ЕВРАЗ НТМК подал в суд на Кольцовскую таможню в Екатеринбурге. Представители предприятия требуют признать незаконным решение таможни о внесении изменений в классификацию товара и вернуть госпошлину на 536 439 рублей.

Таможня должна вернуть ЕВРАЗ НТМК более полумиллиона рублей
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Вода из канализационного колодца затопила улицу Фрунзе около «Бургер Кинга» в Нижнем Тагиле. Это произошло из-за ремонтных работ, проводимых на дороге. Местные жители пожаловались на вонь на всей территории тротуара и части дороги.

«Вонь ужасная»: в Нижнем Тагиле вода из колодца затопила улицу Фрунзе
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