Суды с таможней, восстановление сапбордистки и вонь на дороге: главные события Тагила

Вода из канализационного колодца затопила улицу Фрунзе около «Бургер Кинга» в Нижнем Тагиле. Это произошло из-за ремонтных работ, проводимых на дороге. Местные жители пожаловались на вонь на всей территории тротуара и части дороги.