Суды с таможней, восстановление сапбордистки и вонь на дороге: главные события Тагила

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
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Updated Сегодня, 14:39
Сапбордистка Ирина Подмазова, которую сбил катер, проходит реабилитацию после травмы головы. По словам супруга тагильчанки Ивана, настроение у Ирины боевое, она стремится к быстрому восстановлению.
Временные проезды к земельным участкам, выделенных многодетным семьям под индивидуальное жилое строительство, оборудуют в микрорайоне «Ольховка» в Нижнем Тагиле. Начальная цена контракта — 37 миллионов рублей. Сдать объект планируется до 20 ноября.
На дым с Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК утром 7 сентября пожаловались тагильчачне. Выбросы были отчетливо видны в Дзержинском районе.
ЕВРАЗ НТМК подал в суд на Кольцовскую таможню в Екатеринбурге. Представители предприятия требуют признать незаконным решение таможни о внесении изменений в классификацию товара и вернуть госпошлину на 536 439 рублей.
Вода из канализационного колодца затопила улицу Фрунзе около «Бургер Кинга» в Нижнем Тагиле. Это произошло из-за ремонтных работ, проводимых на дороге. Местные жители пожаловались на вонь на всей территории тротуара и части дороги.