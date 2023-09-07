Таможня должна вернуть ЕВРАЗ НТМК более полумиллиона рублей

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 08:19
ЕВРАЗ НТМК ожидал поставку гидравлического оборудования из Люксембурга. Общая стоимость оборудования составила 322 тысячи евро. По документам товар был указан как «силовые установки и двигатели гидравлические прочие — гидравлические системы прочие».
Уральское таможенное управление поручило Кольцовской таможне в Екатеринбурге провести проверку документов на указанный товар. По результату проверки Кольцовская таможня решила переквалифицировать уже задекларированный товар на «силовые установки и двигатели гидравлические линейного действия».
На основании этих изменений Евразийская экономическая комиссия назначила начислить таможенные платежи в сумме 536 439 рублей 89 копеек. ЕВРАЗ НТМК подал заявление в суд с требованиями признать действие таможни незаконным, выяснила редакция TagilCity.ru.
Арбитражный суд, изучив все материалы дела, принял решение признать действия Кольцовской таможни в Екатеринбурге незаконными и постановил вернуть уплаченную пошлину в размере полумиллиона рублей АО ЕВРАЗ НТМК.
Кольцовская таможня подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда, но ее оставили без удовлетворения.