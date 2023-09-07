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Таможня должна вернуть ЕВРАЗ НТМК более полумиллиона рублей

Таможня должна вернуть ЕВРАЗ НТМК более полумиллиона рублей

7 сентября 2023, 06:51
Фото: 1MI
ЕВРАЗ НТМК обратился в суд с заявлением на Кольцовскую таможню в Екатеринбурге и потребовал признать незаконным решение таможни о внесении изменений в классификацию товара и вернуть незаконно взысканную пошлину на 536 439 рублей.

ЕВРАЗ НТМК ожидал поставку гидравлического оборудования из Люксембурга. Общая стоимость оборудования составила 322 тысячи евро. По документам товар был указан как «силовые установки и двигатели гидравлические прочие — гидравлические системы прочие».

Уральское таможенное управление поручило Кольцовской таможне в Екатеринбурге провести проверку документов на указанный товар. По результату проверки Кольцовская таможня решила переквалифицировать уже задекларированный товар на «силовые установки и двигатели гидравлические линейного действия».

На основании этих изменений Евразийская экономическая комиссия назначила начислить таможенные платежи в сумме 536 439 рублей 89 копеек. ЕВРАЗ НТМК подал заявление в суд с требованиями признать действие таможни незаконным, выяснила редакция TagilCity.ru.

Арбитражный суд, изучив все материалы дела, принял решение признать действия Кольцовской таможни в Екатеринбурге незаконными и постановил вернуть уплаченную пошлину в размере полумиллиона рублей АО ЕВРАЗ НТМК.

Кольцовская таможня подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда, но ее оставили без удовлетворения.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#ЕВРАЗ НТМК#Таможня#Арбитражный суд#Екатеринбург#Артем Карнаухов#Уральская таможня
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