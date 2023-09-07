Техник по метрологии из Екатеринбурга лишилась 1,1 млн рублей после звонка из «ФСБ»

Как рассказали в пресс-службе свердловского главка МВД, лжесиловик связался с пенсионеркой из Орджоникидзевского района около недели назад. В телефонной беседе мошенник поведал, что неизвестные якобы попытались оформить кредит на ее имя, а затем связал ее с «сотрудником ЦБ». Последний убедил бабушку обналичить более 1,1 млн рублей и перевести средства на некий безопасный счет.