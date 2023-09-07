Техник по метрологии из Екатеринбурга лишилась 1,1 млн рублей после звонка из «ФСБ»

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Как рассказали в пресс-службе свердловского главка МВД, лжесиловик связался с пенсионеркой из Орджоникидзевского района около недели назад. В телефонной беседе мошенник поведал, что неизвестные якобы попытались оформить кредит на ее имя, а затем связал ее с «сотрудником ЦБ». Последний убедил бабушку обналичить более 1,1 млн рублей и перевести средства на некий безопасный счет.
После того как женщина отправила указанную сумму незнакомцу, аферисты предложили ей оформить кредит на 980 тысяч рублей, однако банк отказал в займе. Ситуацию прояснила знакомая жертвы — сотрудница банка, с которой она связалась после неудачной попытки взять деньги в долг.
После обращения потерпевшей в полицию было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК). Отмечается, что заявительница 1961 года рождения работает техником по метрологии.