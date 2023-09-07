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Техник по метрологии из Екатеринбурга лишилась 1,1 млн рублей после звонка из «ФСБ»

Техник по метрологии из Екатеринбурга лишилась 1,1 млн рублей после звонка из «ФСБ»

7 сентября 2023, 10:07
Фото: 1MI
Пожилая жительница Екатеринбурга лишилась 1,1 миллиона рублей после телефонного разговора с мошенниками, выдававшими себя за сотрудников ФСБ и Центробанка.

Как рассказали в пресс-службе свердловского главка МВД, лжесиловик связался с пенсионеркой из Орджоникидзевского района около недели назад. В телефонной беседе мошенник поведал, что неизвестные якобы попытались оформить кредит на ее имя, а затем связал ее с «сотрудником ЦБ». Последний убедил бабушку обналичить более 1,1 млн рублей и перевести средства на некий безопасный счет.

После того как женщина отправила указанную сумму незнакомцу, аферисты предложили ей оформить кредит на 980 тысяч рублей, однако банк отказал в займе. Ситуацию прояснила знакомая жертвы — сотрудница банка, с которой она связалась после неудачной попытки взять деньги в долг.

После обращения потерпевшей в полицию было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК). Отмечается, что заявительница 1961 года рождения работает техником по метрологии.

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#Полиция#Деньги#Криминал#Мошенники#Екатеринбург#Евгения Сафина
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