«Тотальная аллея» появилась у Нового молодежного театра в Нижнем Тагиле

Официальное открытие «Фестиваля грамотности» в Нижнем Тагиле началось с высадки аллеи «Тотального диктанта». Тридцать три рябинника благодаря горожанам появились на территории Нового молодежного театра. Такое число деревьев выбрано не только по количеству букв в русском алфавите, но и потому, что город окружен тридцатью тремя горными вершинами. Теперь аллея будет знакомить гостей еще и с достопримечательностями Нижнего Тагила, ведь каждое деревце названо в честь одной из местных гор.