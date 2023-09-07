«Тотальная аллея» появилась у Нового молодежного театра в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Официальное открытие «Фестиваля грамотности» в Нижнем Тагиле началось с высадки аллеи «Тотального диктанта». Тридцать три рябинника благодаря горожанам появились на территории Нового молодежного театра. Такое число деревьев выбрано не только по количеству букв в русском алфавите, но и потому, что город окружен тридцатью тремя горными вершинами. Теперь аллея будет знакомить гостей еще и с достопримечательностями Нижнего Тагила, ведь каждое деревце названо в честь одной из местных гор.
Мы сегодня высаживаем прекрасную аллею. Это уже четвертая «Тотальная аллея» в нашей истории и вторая на Урале. Первая была высажена в 2018 году в Челябинске. На мой взгляд на «Дальний диктант», я думаю, многие из вас писали его в этом году или принимали участие в организации. Это не только акция 1 дня, это не только самый масштабный просветительский проект в области русского языка в мире. В этом году «Тотальный диктант» писали в 103 странах на всех континентах. Это еще и постоянная ежедневная планомерная работа по популяризации грамотности, по пропаганде грамотности, как ключевой компетенции в жизни любого современного человека, — заявил директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.
О создании «Фестиваля грамотности» организаторы рассказали еще в апреле. Большой интерес тагильчан к проекту «Тотальный диктант» побудили фонд организовать одно из ключевых событий проекта именно в Нижнем Тагиле.
Создатели постарались собрать программу, которая будет интересна самому широкому кругу участников. Она проходит с 6 по 10 сентября 2023 года на нескольких знаковых площадках города: в музее-усадьбе «Демидовская дача», заводе-музее имени Куйбышева, в Новом молодежном театре и креативном кластере SAMORO.dok.
Здорово, что наш город опять в центре внимания. Сейчас у нас проходит «Фестиваль грамотности». Я когда-то впервые узнал, что есть «Тотальный диктант». Мы стали столицей этого мероприятия, и то, что мы сегодня здесь собрались, вдвойне радостно. На самом деле собрались на фоне ремонтируемого Молодежного театра. Я сразу скажу, он не видел этого ремонта вообще никогда в своей жизни. Поэтому я заранее всех приглашаю на первое представление. На самом деле будет здорово, будет весело и будет классно. К сегодняшнему мероприятию: то, что мы четвертые — замечательно. Я всех благодарю за то, что нашли время в этот рабочий день, в это утро прийти и поучаствовать в благородном мероприятии, — отметил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Напомним, «Тотальный диктант» — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным важно для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, а также объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
В Нижнем Тагиле День Тотального диктанта прошел 8 апреля. Почти 3 тысячи тагильчан на 35 площадках писали текст, созданный писателем Василием Авченко.