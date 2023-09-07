ЦБ с 14 по 22 сентября продаст валюту на 150 млрд рублей

Это связано с предстоящим погашением еврооблигаций, выплаты по которым будут производиться в рублях. Чтобы обеспечить это погашение, ЦБ будет равномерно продавать иностранную валюту (юани) на валютном рынке. Общий объем продаж составит 150 миллиардов рублей за весь период с 14 по 22 сентября. Это означает, что ежедневный объем операций вырастет примерно в десять раз — с 2,3 миллиарда до 21,4 миллиарда рублей, пишет business-magazine.online.