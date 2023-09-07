tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

ЦБ с 14 по 22 сентября продаст валюту на 150 млрд рублей

7 сентября 2023, 06:42
Центральный банк (ЦБ) планирует в период с 14 по 22 сентября продать валюту на сумму 150 миллиардов рублей. Такое решение принято на время и является временной мерой.

Это связано с предстоящим погашением еврооблигаций, выплаты по которым будут производиться в рублях. Чтобы обеспечить это погашение, ЦБ будет равномерно продавать иностранную валюту (юани) на валютном рынке. Общий объем продаж составит 150 миллиардов рублей за весь период с 14 по 22 сентября. Это означает, что ежедневный объем операций вырастет примерно в десять раз — с 2,3 миллиарда до 21,4 миллиарда рублей, пишет business-magazine.online.

В ближайшие два года не предвидится крупных выплат по валютным еврооблигациям РФ, которые бы сравнялись по объему с тем, что будет погашено в этом году. Оставшаяся часть валюты, подлежащая продаже, будет равномерно реализована с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.

Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
Вчера, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Вчера, 03:07
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
4 сентября, 11:39
У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация
Сегодня, 07:02
Благоустройство дворов на Вагонке и ГГМ в Нижнем Тагиле завершится в начале октября
Вчера, 16:36
«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования
Вчера, 10:31