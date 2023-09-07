Центр грамотности открылся в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
На сегодняшний день Центры грамотности открыты уже в 84 городах России. А в честь создания такого центра в Нижнем Тагиле директор Центральной городской библиотеки Наталья Якимова и директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков подписали документ об его открытии.
Центр грамотности предоставит каждому тагильчанину уникальную возможность улучшить навык владения русским языком. Именно для этого основатели проекта передали Центральной городской библиотеке порядка 30 новейших словарей и справочников современного русского языка, а также различные информационные сборники, посвященные «Тотальному диктанту».
Я считаю, что открытие этого центра в Нижнем Тагиле — это очень знаковое событие. В каждом городе, где мы открываем такой центр, он становится местом притяжения для всех людей, кому небезразличен русский язык и для всех тех, кто хочет повышать свою грамотность и улучшать навыки владения русским языком, — отметил директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.
Центры грамотности, открывающиеся в городах России, помогают сделать малотиражные современные издания о русском языке более доступными для жителей страны. Раньше справочники и словари были почти в каждой семье, а теперь современные издания выпускаются в небольших количествах, поэтому их трудно приобрести.
Пять тысяч экземпляров — это уже достижение, просто роскошь. Язык живой, он меняется, появляются новые исследования о происхождении слов. Поэтому так важно, чтобы у большинства людей был доступ к современным качественным источникам информации, — сказал председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.
Для всех участников встречи организаторы мероприятия провели обзоры книжных выставок и вручили им сертификаты за участие в методическом семинаре «Как рассказывать о русском языке».
Благодаря вам всем Нижний Тагил стал главной площадкой «Тотального диктанта» всей нашей страны. Сегодня второй этап «Фестиваля грамотности» — открытие Центра грамотности. Событие проходит именно в Центральной библиотеке, потому что именно сюда приходят тагильчане, неравнодушные к литературе, к русскому языку и творчеству в целом. Каждый может найти здесь все необходимые ему знания. Именно в Центре грамотности можно понять, почему так важно знать русский язык, свой родной язык на высоком уровне. А проверить свои знания путем написания текста можно как раз на «Тотальном диктанте». А самое главное, никто за это не поставит двойку, — рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.
Напомним, 7 апреля в Нижнем Тагиле у Нового молодежного театра прошла высадка «Тотальной аллеи», также приуроченная к празднованию «Фестиваля грамотности».