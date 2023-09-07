Центр грамотности открылся в Нижнем Тагиле

Центры грамотности, открывающиеся в городах России, помогают сделать малотиражные современные издания о русском языке более доступными для жителей страны. Раньше справочники и словари были почти в каждой семье, а теперь современные издания выпускаются в небольших количествах, поэтому их трудно приобрести.