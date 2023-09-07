У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
Первый этап реабилитации прошел в МСЧ №21 Нижней Салды с 21 августа по 4 сентября, рассказал TagilCity.ru супруг тагильчанки. По его словам, настроение у Ирины боевое, она стремится к восстановлению и готова пройти через все возможные трудности.
Настроение у Иришки боевое. Она прямо очень старается на занятиях и тяга у нее к восстановлению очень большая. Ходит на все занятия. Конечно, очень быстро утомляется, но тем не менее, ее настрой с каждым днем все более оптимистичный и целеустремленный, — отметил Иван в беседе с журналистом TagilCity.ru.
Сейчас Ирина продолжает курс реабилитации, который начался 4 сентября, в Клиническом институте мозга в Березовском. Врачи, как рассказал Иван, прогнозируют, что период восстановления девушки займет не менее года.
Так как она ведет активный образ жизни, то заточение в медицинском учреждении в палате и ограниченность в движениях ей морально тяжело дается. Ей надо двигаться, с детьми заниматься. Но она прикладывает для этого максимальные усилия. Этот месяц показал, что мотивация у нее очень большая к восстановлению, так что все будет хорошо, — рассказал TagilCity.ru Иван.
Следующий этап реабилитации, сообщил супруг Ирины, будет проходить в санатории «Руш».
Трагедия на Тагильском пруду произошла 30 июля. Во время вечерней прогулки в сапборд Ирины врезался катер. Иван, который также был на месте происшествия, утверждает, что водитель катера Никита Карпов был пьян, а после приезда полиции и вовсе скрылся. Диалог за виновника продолжал прибывший на место спасатель Никита Ступин, который назвался владельцем лодки.
В результате столкновения Ирина Подмазова получила тяжелую травму головы и больше недели провела в коме в реанимации. В ее поддержку выступили тагильские общественники, а творческие люди организовали концерт в одном из баров города. С помощью неравнодушных людей семье Подмазовых удалось собрать более миллиона рублей на дальнейшее восстановление Ирины.