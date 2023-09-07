У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация

Трагедия на Тагильском пруду произошла 30 июля. Во время вечерней прогулки в сапборд Ирины врезался катер. Иван, который также был на месте происшествия, утверждает, что водитель катера Никита Карпов был пьян, а после приезда полиции и вовсе скрылся. Диалог за виновника продолжал прибывший на место спасатель Никита Ступин, который назвался владельцем лодки.